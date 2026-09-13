Vali Akbıyık’tan Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası mesajı - Son Dakika
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Vali Akbıyık’tan Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası mesajı

Vali Akbıyık’tan Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası mesajı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle mesaj yayımladı. Vali Akbıyık mesajında, geleceğin teminatı çocukların okullarıyla, öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla buluştuğu 2026-2027 eğitim-öğretim yılına kavuşmanın heyecanını hep birlikte yaşadıklarını açıkladı.

Vali Akbıyık, "Bugün, milyonlarca öğrencimizin sevincine ortak olurken; Muğla'mızdaki 819 okulumuzda, 16.163 öğretmenimiz ve yöneticimizin rehberliğinde eğitim görecek 162.882 evladımızın ders başı yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimizin tüm kurumları ve imkanlarıyla, yavrularımızın huzur ve güven içinde eğitim alabilmeleri için okullarımızı tam donanımlı hale getirerek her türlü fiziki ve güvenlik hazırlığını titizlikle tamamladık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder." sözünden hareketle, nesillerimizin yetiştirilmesini en önemli istikbal meselemiz olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Milli Eğitim Bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirilen, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" köklerimizden geleceğe uzanan eğitim anlayışımızın somut bir yansımasıdır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın işaret ettikleri üzere, "okuyan, düşünen, uygulayan ve neticelendiren" bir gençlik, Türkiye Yüzyılı' nın en büyük teminatıdır. En büyük gücümüzün; milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını canından aziz bilen ve 'Asım'ın Nesli' şuuruyla yetişen gençlerimiz olduğu inancıyla, onlara verdiğimiz kıymetin nişanesi olarak '2026 Muğla Gençlik Yılı'nı ilan ettik. 'Gençliğin Enerjisi, Muğla'nın Gücü' şiarıyla hayata geçirdiğimiz bu proje; gençlerimizi bilim, sanat, spor ve ecdadımızın mukaddes mirasıyla buluşturan topyekün bir seferberliktir. Bu kapsamda, gençlerimizin akademik başarılarının yanında kültürel ve manevi gelişimlerini de merkeze alıyor; Valiliğimiz himayelerinde yürüttüğümüz "Bir Kitap Bir İnsan" projesiyle evlatlarımızın, kadim medeniyetimizi geleceğe taşıyacak donanımlı bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz" dedi.

Öğrencilere seslenen Vali Akbıyık, "Sizler, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, nesillerimizin en büyük rehberlerisiniz. Hedeflediğimiz Güçlü Türkiye'nin sarsılmaz kalesi, sizlerin bilgi dolu fedakar ellerinde şekillenecektir. Çocuklarımızın zihinlerine, kalplerine dokunacağınız bu kutlu yolculukta her birinize başarılar diliyorum. Sizler bizim umudumuz, yarınlarımızsınız. Devletimizin seferber ettiği tüm imkanlar, sizlerin daha iyi bir geleceğe en güçlü şekilde hazırlanmanız içindir. Çok okuyun, araştırın, milli ve manevi değerlerimize daima sahip çıkın. Başarıya giden yolun azim ve disiplinden geçtiğini unutmadan hedeflerinize yürüyün. Gözlerinizdeki heyecan, merak ve ışık hiçbir zaman sönmesin. Bu duygu ve düşüncelerle, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ve İlköğretim Haftası'nın, başta Muğla'mız ve tüm eğitim camiamız olmak üzere ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, irfan ordumuza ve yavrularımıza başarılarla dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, İdris Akbıyık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Vali Akbıyık’tan Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Akbıyık’tan Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası mesajı - Son Dakika
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