Vali'den evde eğitim gören öğrenciye karne ziyareti - Son Dakika
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Vali'den evde eğitim gören öğrenciye karne ziyareti

Vali\'den evde eğitim gören öğrenciye karne ziyareti
26.06.2026 13:34
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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, serebral palsi hastası 11 yaşındaki Elif Havva Alpaslan'ı evinde ziyaret ederek karnesini verdi ve hediyeler takdim etti. Başarılı öğrenci takdir belgesi alırken, Vali engelli bebek arabası temini için talimat verdi. Ağrı genelinde 126 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte evde eğitim hizmetinden yararlanan 11 yaşındaki öğrenci Elif Havva Alpaslan'ı ziyaret ederek karne ve çeşitli hediyeler verdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Ağrı genelindeki 985 okulda öğrenim gören 126 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Önder Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ile birlikte serebral palsi hastalığı nedeniyle evde eğitim alan Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Elif Havva Alpaslan'ı evinde ziyaret etti. Ailenin diğer çocuklarının da karnelerini inceleyen Vali Bozkurt, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Konuşma ve yürüme güçlüğü yaşayan, eğitim hayatını evde sürdüren Elif Havva Alpaslan'ın karnesini inceleyen Vali Bozkurt, başarılı performansı dolayısıyla takdir belgesi alan öğrenciye çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Aileyle bir süre sohbet eden Vali Bozkurt, Elif Havva'nın kullanımı için talep edilen engelli bebek arabasının temin edilmesi konusunda ilgili birimleri telefonla arayarak gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Bozkurt, öğrencilerin karne sevincini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İl genelinde 126 bin 140 öğrencinin karne aldığını belirten Vali Bozkurt, "Bugün çok sevinçliyiz. Evlatlarımızın karne heyecanına ortak oluyoruz. Elif Havva kızımız evde eğitim hizmeti kapsamında öğretmenlerinden eğitim alıyor. Öğretmenlerini çok seviyor ve derslerinde oldukça başarılı. Takdir belgesi almaya hak kazandı. Ağrı'da evde eğitim hizmetinden yararlanan 103 öğrencimiz bulunuyor. Bunların 35'i il merkezinde eğitim görüyor. Elif Havva da Şehit Er Vefa Çelik Ortaokulunda 6'ncı sınıfı tamamladı ve gelecek yıl 7'nci sınıfa başlayacak. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, sağlıklı ve başarılı bir eğitim hayatı diliyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Vali'den evde eğitim gören öğrenciye karne ziyareti - Son Dakika

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