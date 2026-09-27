Van Gürpınar'da öğrenciler VR ve elektronik deney setleriyle bilimle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gürpınar'da öğrenciler VR ve elektronik deney setleriyle bilimle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gürpınar\'da öğrenciler VR ve elektronik deney setleriyle bilimle buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gürpınar'da Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Van Teknokent iş birliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, VR gözlükleri ve elektronik deney setleriyle bilimsel çalışmalar yaptı. Etkinlikte öğrencilere TÜBİTAK'ın Meraklı Minik ve Bilim Çocuk dergileri hediye edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve elektronik deney setleriyle bilim ve teknolojiyi uygulamalı olarak deneyimledi.

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Van Teknokent iş birliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "İl Çalışma Planı" doğrultusunda öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla Gürpınar ilçesinde etkinlik düzenlendi. Program kapsamında Bölmeçalı İlkokulu ile Gürpınar Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelindi. Etkinlikte öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleriyle gerçekleştirilen uygulamalarla farklı deneyimler yaşarken, elektronik deney setleri aracılığıyla da çeşitli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin teknolojiye olan ilgisinin artırılması, merak duygularının desteklenmesi ve bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Etkinlik kapsamında VR uygulamasını Van Teknokent İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Sezer Altun yürütürken, elektronik uygulama ve deney çalışmaları Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü personeli Mühendis Muhammed Zeki İnanç ve Sedat Gözeten tarafından gerçekleştirildi. Program sonunda öğrencilere TÜBİTAK'ın "Meraklı Minik" ve "Bilim Çocuk" dergileri hediye edildi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük, okul müdürü Uzman Öğretmen Nesrin Nebioğlu ve öğretmen Orhan Doğan'a programın gerçekleştirilmesine sundukları katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Yetkililer, benzer etkinliklerle öğrencilerin bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında farkındalıklarının artırılmasının ve uygulamalı öğrenme imkanlarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Etkinliğe Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Öztepe, Van Teknokent Genel Müdürü Dr. Yasemin Yetkin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sibel Turan, Van Teknokent İş Geliştirme Uzmanı Mehmet Sezer Altun ile il müdürlüğü personeli Mühendis Muhammed Zeki İnanç, Sedat Gözeten, Emel Yıldırım ve Emel Ersayar katıldı.

Kaynak: İHA
TeknolojiTübitakEğitimHediyeÇocukBilimVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:22:39. #7.13#
SON DAKİKA: Van Gürpınar'da öğrenciler VR ve elektronik deney setleriyle bilimle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei