Van Muradiye\'de polis, 8. sınıflara trafik ve güvenli internet kullanımını anlattı

Van Muradiye'de polis, 8. sınıflara trafik ve güvenli internet kullanımını anlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri, Yavuz Selim Ortaokulu'ndaki 8. sınıf öğrencilerine bilgilendirme eğitimi verdi. Eğitimde polislik mesleği tanıtılıp trafik kuralları ile güvenli internet kullanımı anlatıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı.
Van'ın Muradiye ilçesinde polis ekipleri tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Büro Amirliği ekiplerince, Yavuz Selim Ortaokulunda eğitim gören 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde öğrencilere polislik mesleğinin tanıtımı, trafik kuralları ile güvenli ve bilinçli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.
Öğrencilerin merak ettikleri soruların da yanıtlandığı eğitimle, trafik kurallarına uyulması ve internetin güvenli ve bilinçli şekilde kullanılması konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
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