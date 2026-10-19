Vanlı öğrenciler kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarihim Geleceğimdir Projesi" kapsamında öğrenciler kentin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ediyor.

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi koordinasyonunda öğrencilere yönelik yürütülen 'Tarihim Geleceğimdir Projesi'yle öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanımalarına katkı sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında düzenlenen gezi programına katılan Tev İfakat Yavuz Ortaokulu öğrencileri, Van'ın önemli tarihi noktalarını ziyaret ederek geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası yerinde inceleme fırsatı buldu.

Gezi programı kapsamında sabah saat 09.00'da otobüsle okuldan hareket eden öğrencilerin ilk durağı Van Kalesi'nin güneyinde bulunan ve kentin tarihi dokusunu yansıtan Hüsrev Paşa Külliyesi ile eski şehir bölgesi oldu. Bölgedeki tarihi yapıları ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü alanları inceleyen öğrenciler, Van'ın geçmişteki yerleşim düzeni ve mimari mirası hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Gezi boyunca çevrelerini dikkatle inceleyen öğrenciler, ziyaret ettikleri mekanlarda bol bol fotoğraf çekerek tarihi ve kültürel değerleri kayıt altına aldı. Programın bir sonraki durağı ise Tuşba ilçesinde bulunan Zeve Şehitliği oldu. Öğrenciler, burada bölgenin tarihi geçmişi ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan acı olaylar hakkında bilgilendirildi. Van'ın tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Zeve'de yaşanan olaylara ilişkin anlatımları dinleyen öğrenciler, geçmişte yaşanan insani kayıplar ve tarihi olayların toplumların hafızasındaki yeri hakkında bilgi sahibi oldu.

Tev İfakat Yavuz Ortaokulu 7-G sınıfı öğrencisi Ferdi Ulutaş, gezi kapsamında kentin önemli tarihi noktalarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen proje kapsamında ilimizdeki tarihi ve kültürel bölgeleri görme fırsatı bulduk. Van Kalesi'nin güneyindeki Hüsrev Paşa Külliyesi'ni ve eski şehir bölgesini gezdik. Daha sonra Tuşba ilçesindeki tarihi Zeve Şehitliği'ne gittik. Geçmişte yaşanan acılara tanıklık ettik. Şehitler Anıtı önünde fotoğraflar çekindik. Emeği geçen öğretmenlerimize, okul yönetimimize ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tarihim Geleceğimdir Projesi" kapsamında düzenlenen tarihi ve kültürel gezilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.