'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor - Son Dakika
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Eğitim

'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor

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Sosyal medyada ''Yakışıklı Güvenlik'' olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin Ege Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği söyleşinin yankıları sürerken üniversitenin rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Sürmeli'yi makamında ağırladığı ortaya çıktı. Makam odasındaki görüntüler sonrası rektöre büyük tepki var.

24.12.2024 17:09
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"Yakışıklı Güvenlik" olarak tanınan Muhammet Sürmeli'nin üniversitede söyleşi gerçekleştirdiği görüntüler infial yaratmış ve Üniversiteler perişan vaziyette" yorumları yapılmıştı. Olayın yankıları sürerken Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın Sürmeli'yi makamında ağırladığı görüntüler ortaya çıktı.

"EĞİTİMDE GELİNEN SON NOKTA"

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Bilim adına büyük bir adım olmuş", "Sosyal medyada çok fazla takipçiye sahip olmak, okumaktan/bilimden daha öncelikli olmuş", "Lütfenkötü bir şaka olduğunu söyleyin", "Rezalet olduğunun farkında bile değiller", "Eğitimde gelinen son nokta" şeklinde yorumlar yapıldı.

\'Yakışıklı Güvenlik\'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Trabzon:
    -KAMU YÖNETİMİ OKUYORUM NE OLACAKSIN?? YAKIŞIKLI BEKÇİ 34 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Senin gibi rektöre çakayım 30 1 Yanıtla
  • Oktay Su:
    millat iyice siyirdi 20 1 Yanıtla
  • Maksut Aksin:
    rezillikte son nokta 20 0 Yanıtla
  • Adem Altindag:
    iyice suyunu çıkardınız bu işin ünide söyleşi ve makamda ağırlama nobelmi aldı bu arkadaş ne gibi faydası oldu ünideki öğrencilere 16 0 Yanıtla
  • Yalçın Baltacı:
    Güzel ülkemin geldiği son nokta. Basit bir Özel Güvenlik görevlisi hangi vasıfla üniversite de söyleşiye katılabilir. inanılır gibi değil, gerçi ilk okul mezunu bir şahsın doktorlara seminer verdiğini de gördük biz.... 11 1 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY:
    Yakışıklı rektör 11 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ülke bitmiş maalesef 10 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Okuyunca güvenlik olucam. :D)) 9 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    4 yıllık güvenlik bölümü mezunuyum. :))) 8 0 Yanıtla
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