Yalova'da okul kantinlerinde gıda denetimi eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek - Son Dakika
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Yalova'da okul kantinlerinde gıda denetimi eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek

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Yalova\'da okul kantinlerinde gıda denetimi eğitim-öğretim yılı boyunca sürecek
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Yalova'da yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hijyen, son tüketim tarihi ve muhafaza şartlarını inceledi; denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği bildirildi.

Yalova'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim yaptı. Denetimlerde kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler ayrıca işletmelerin hijyen şartlarını, ürünlerin son tüketim tarihlerini ve muhafaza şartlarını inceledi.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA
YalovaGüncelEğitimTarımSon Dakika

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