Yapay Zeka Destekli Eğitim Programı Sinop\'ta Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Yapay Zeka Destekli Müdahale Programı ve Performans İzleme Sistemi kapsamında gerçekleştirilen komisyon çalışmaları Sinop'ta başladı.

Genel Müdürlük ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen programın açılışı; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, bakanlık temsilcileri ile öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

27-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek çalışmalarda akademisyenler, öğretmenler ve alan uzmanları; yapay zeka destekli değerlendirme süreçleri, bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımları, oyunlaştırılmış değerlendirme görevleri ve karar destek sistemlerine yönelik komisyon çalışmalarını yürütecek.

Programın açılışında konuşan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, yapay zekanın öğretmenlerin yerini alan bir unsur değil, onların karar alma süreçlerini güçlendiren önemli bir araç olduğunu belirterek eğitimde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekti.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise yapay zeka teknolojilerinin öğrencilerin gelişim süreçlerinin daha etkin izlenmesine katkı sağlayacağını, öğretmenlerin veri temelli karar alma süreçlerini destekleyerek eğitimde kaliteyi artıracağını ifade etti.

Çalışmalar sonunda elde edilecek değerlendirme ve öneriler doğrultusunda projenin teknik ve akademik altyapısının güçlendirilmesi, pilot uygulama sürecinin geliştirilmesi ve yapay zeka destekli karar destek sistemlerinin eğitim ortamlarında daha etkin şekilde kullanılmasının hedeflendiği bildirildi.