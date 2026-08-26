Yapay Zeka ve Sosyal Yardım Araştırması - Son Dakika
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Yapay Zeka ve Sosyal Yardım Araştırması

Yapay Zeka ve Sosyal Yardım Araştırması
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Dr. Hacer Taşkıran Tepe'nin çalışması, yapay zeka sistemlerinin sosyal yardımlardaki yeterliliğini inceledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından yapay zeka ve sosyal yardımlara erişim araştırıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe'nin çalışması, uluslararası alanda önemli bilimsel yayınlardan biri olan Journal of the Society for Social Work and Research dergisinde yayımlandı. 'Accuracy and Readability of Large Language Models' Responses to Frequently Asked Questions on Social Assistance' başlıklı araştırmada, yapay zeka sistemlerinin sosyal yardımlara ilişkin sorulara verdiği yanıtların doğruluğu ve okunabilirliği incelendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe, "Çalışmamızda, bireylerin sosyal yardım hizmetlerine erişimde giderek daha fazla başvurduğu yapay zeka sistemlerinin, özellikle dezavantajlı ve bilgiye erişimde güçlük yaşayan gruplar açısından ne ölçüde doğru, açık ve kullanılabilir bilgi sunduğunu ele aldık. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan sosyal yardımlara ilişkin sıkça sorulan soruları ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Gemini ve Microsoft Copilot'a yönelttik. Araştırmamız sonucunda yapay zeka modellerinin sosyal yardım alanındaki bilgi sunma performanslarının birbirinden farklı olduğunu ve hiçbir modelin tüm sorular bakımından yeterli düzeyde doğruluk sağlayamadığını gördük. Bunun yanında, modeller tarafından üretilen yanıtların ortalama olarak orta güçlükte okunabilirlik düzeyinde olması, yapay zeka aracılığıyla bilgiye ulaşmanın bu bilginin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabileceği anlamına gelmediğini ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

"Çalışmamızın yol gösterici olmasını temenni ediyoruz"

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe, "Sosyal yardım programlarının kapsamı, başvuru koşulları ve yararlanma kriterleri konusunda yanlış veya eksik bilgi edinilmesi, ihtiyaç sahibi bireylerin sahip oldukları haklardan yararlanamamasına neden olabilir. Bu nedenle yapay zeka sistemlerinin kamu hizmetleri ve sosyal yardım alanında kullanımında yalnızca teknik doğruluğun değil, bilginin toplumun farklı kesimleri tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasının da dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz. Yapay zeka araçlarının sosyal yardım alanında temel ve tek bilgi kaynağı olarak değil, resmi mevzuat ve kurumsal kaynaklarla doğrulanması gereken destekleyici araçlar olarak kullanılması önem taşıyor. Güncel mevzuata erişebilen, ülkeye özgü sosyal politika bilgilerini doğru biçimde işleyebilen ve ürettiği bilgileri doğrulama mekanizmalarıyla destekleyen yapay zeka altyapılarının geliştirilmesi, sosyal yardım hizmetlerinin güvenilirliğini ve erişilebilirliğini artırabilir. Bu çalışma ile yapay zeka ve dijital dönüşüm gibi güncel teknolojileri sosyal adalet, sosyal haklara erişim, dezavantajlı grupların güçlendirilmesi ve dijital kapsayıcılık gibi toplumsal meselelerle birlikte ele almayı amaçladık. Çalışmamızın sosyal hizmet uzmanları, kamu yöneticileri, politika geliştiriciler ve dijital hizmet tasarımcıları için yol gösterici olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yapay Zeka ve Sosyal Yardım Araştırması - Son Dakika

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