Yazar Mehmet Karayiğit, Yalıkavak'taki okullarda öğrenciler ve velilerle buluştu - Son Dakika
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Yazar Mehmet Karayiğit, Yalıkavak'taki okullarda öğrenciler ve velilerle buluştu

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Yazar Mehmet Karayiğit, Yalıkavak\'taki okullarda öğrenciler ve velilerle buluştu
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Bodrum'da yazar Mehmet Karayiğit, Yalıkavak'taki okullarda öğrenciler ve velilerle buluştu. 'Yazarları Tanıyalım' kapsamında düzenlenen söyleşilerle öğrencilerin kitaplara ve bilime ilgisi artırılmak isteniyor; Karayiğit ve Yağız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kuşçu'yu ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaz Dağları Matematik Köyü Kurucusu, araştırmacı, yazar ve matematikçi Mehmet Karayiğit, Yalıkavak'taki devlet okullarında öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

"Yazarları Tanıyalım" projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde, öğrencilerin kitaplara ve bilime olan ilgisinin artırılması, gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. Programda yazar Mehmet Karayiğit, öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaşarak söyleşiler gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında Muharrem Yağız ve Mehmet Karayiğit, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçedeki eğitim çalışmaları ve eğitim alanında yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Muharrem Yağız, ziyaret ve program sürecindeki katkılarından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu'ya teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBodrumEğitimSon Dakika

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