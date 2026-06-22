Yeni DAİMFED Komisyon Başkanı İlyas Sarıbaş - Son Dakika
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Yeni DAİMFED Komisyon Başkanı İlyas Sarıbaş

Yeni DAİMFED Komisyon Başkanı İlyas Sarıbaş
22.06.2026 15:17
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Doç. Dr. İlyas Sarıbaş, DAİMFED Akademik Çalışma Komisyonu Başkanlığına atandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen tarafından DAİMFED Akademik Çalışma Komisyon Başkanı olarak atanan Bilim Kurulu Başkanı ve ATÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlyas Sarıbaş, yeni görevine başladı.

Atama vesilesiyle Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED)Genel Mmerkez binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve komisyon başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda Doç. Dr. İlyas Sarıbaş tebrik edilerek yeni görevinde başarı dilekleri iletildi.

Yapı ve deprem mühendisliği alanında uzman bir akademisyen olarak öne çıkan Sarıbaş'ın akademik çalışmaları arasında deprem mühendisliği, betonarme yapılar, yapıların deprem performanslarının değerlendirilmesi, sürdürülebilir yapı malzemeleri, afetlere dayanıklı yapı tasarımı ve mevcut yapı stokunun risk analizleri yer alıyor. Sarıbaş'ın ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda bilimsel yayını, araştırma projesi ve akademik çalışması bulunuyor.

Deprem risklerinin azaltılması, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşmanın teşvik edilmesi, yapı denetimi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin bilimsel temellerle desteklenmesi konularında büyük bir bilgi ve deneyime sahip olan Sarıbaş, bu birikimini DAİMFED çatısı altında sahaya yansıtacak. Sarıbaş, yeni dönemde DAİMFED'in afetlere dirençli kentler oluşturulması, sektör paydaşlarının bilinçlendirilmesi, teknik danışmanlık faaliyetleri ve bilimsel projelerinin geliştirilmesi süreçlerine katkı sunmayı amaçlıyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yeni DAİMFED Komisyon Başkanı İlyas Sarıbaş - Son Dakika

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