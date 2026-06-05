Yenice'de hayat boyu öğrenme coşkusu - Son Dakika
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Yenice'de hayat boyu öğrenme coşkusu

Yenice\'de hayat boyu öğrenme coşkusu
05.06.2026 14:23  Güncelleme: 14:24
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Türk Sanat Müziği konseri ve yıl sonu karma sergisi düzenlendi. Kursiyerlerin el emeği eserleri ve performansları beğeni topladı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri ve yıl sonu karma sergisi düzenlendi. Kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri ve sahne performansları izleyicilerden tam not aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde her yıl geleneksel olarak kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde renkli ve geniş katılımlı etkinliklerle taçlandırıldı. Yenice Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlamaları kapsamında, hem sanatsal hem de kültürel bir şölene imza atıldı. Hafta boyunca süren etkinlikler kapsamında bir yandan Türk Sanat Müziği (TSM) konseri kulakların pasını silerken, diğer yandan da kursiyerlerin uzun soluklu emeklerini barındıran muhteşem bir yıl sonu karma sergisi vatandaşların beğenisine sunuldu. Yenice Halk Eğitimi Müdürü Yüksel Baş emeği geçen öğretmen, usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

İlçe protokolünden açılışa tam kadro katılım

Yenice Halk Eğitimi Merkezi'nin gelenekselleşen yıl sonu etkinliklerinin resmi açılışı, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp ve Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar başta olmak üzere ilçe idarecileri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek kursiyerlerin ve usta öğreticilerin stantlarını tek tek gezdi; sergilenen ürünler hakkında teknik bilgi alarak emeği geçen herkesi tebrik etti.

Kursiyerlerin el emeği eserleri ve performansları sergilendi

Yenice halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan farklı branşlardaki kurslara katılan kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir titizlikle ürettikleri birbirinden güzel el emeği göz nuru eserler sergilendi. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar geniş bir yelpazeye sahip olan karma sergi, ziyaretçilerden büyük takdir topladı. Serginin yanı sıra sahne alan Türk Sanat Müziği korosu ise seslendirdiği seçkin eserlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Kursiyerlerin hem sahnedeki performansları hem de sergi alanındaki başarıları, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin ilçedeki önemini ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Yenice'de hayat boyu öğrenme coşkusu - Son Dakika

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