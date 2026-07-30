Yeşilyurt\'ta Yaz Dönemi Kursları

Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından yaz tatilinin verimli değerlendirilmesi amacıyla başlatılan eğitim, kültür, sanat ve sosyal gelişim kurslarına 7'den 70'e tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yeşilyurt Kent Konseyi bünyesinde hayata geçen yaz dönemi faaliyetleri; çocukların akademik, sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini desteklemenin yanı sıra aile katılımını önceleyen örnek bir eğitim modeli olarak uygulanıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden programlar sayesinde her bireyin ilgi alanına uygun eğitim ve etkinliklere erişmesi hedefleniyor.

Yaz dönemi faaliyetleri kapsamında sürdürülen "Birlikte Okuyoruz, Birlikte Öğreniyoruz" Anne-Çocuk Programı, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasına, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine ve değerler eğitiminin desteklenmesine önemli katkılar sunuyor. Program kapsamında düzenlenen kitap okuma saatleri, değerler eğitimi atölyeleri, Kur'an-ı Kerim eğitimleri, eğitici atölyeler ile sosyal etkinlikler planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Programın ilk etabı olan kitap dağıtımının ardından gerçekleştirilen okuma atölyeleri, çocukların okuma, anlama, yorumlama ve ifade becerilerini geliştirirken; ailelerin de eğitim sürecine aktif katılımını teşvik ediyor.

Yaz dönemi faaliyetleri içerisinde yer alan enstrüman kursları da yoğun ilgi görüyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde sürdürülen kurslarda çocuklar ve gençler temel müzik eğitimi alırken, farklı enstrümanları öğrenme fırsatı buluyor. Sanatla iç içe yürütülen eğitimler sayesinde katılımcılar hem yeteneklerini keşfediyor hem de özgüvenlerini geliştirme imkanı elde ediyor.

Bunun yanında annelere yönelik el sanatları kursları da aralıksız devam ediyor. Geleneksel ve modern el sanatlarının öğretildiği kurslarda katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de üretime dayalı sosyal bir ortamda bir araya geliyor. El emeği ve kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan kurslar, annelerin kişisel gelişimlerini desteklerken sosyal hayata katılımlarını da güçlendiriyor.