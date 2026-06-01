Yetenek Sınavı Kılavuzu Yayınlandı

01.06.2026 13:40
2026 yılı için yetenek sınavı ile öğrenci alım süreçleri ve başvuru tarihleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2026 yılı için yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara ilişkin usul ve esasları içeren 'Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara İlişkin Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Kılavuzu' yayımlandı.

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile müsiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre adayların başvuruları, 1-26 Haziran tarihleri arasında son gün saat 17.00'ye kadar alınacak.

Başvuru işlemleri veliler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ve öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinde adayların başvuruları 29-30 Haziran tarihlerinde kontrol edilerek, sınav randevuları okul müdürlüklerince tamamlanacak.

Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri 30 Haziran'a kadar alınacak. Yetenek sınavları, 1-12 Temmuz tarihleri arasında okul müdürlüklerince yapılacak.

Merkezi 1. yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler 13 Temmuz'da ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 13-22 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Kılavuza göre, ilk yerleştirme sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar için yedek adaylara yönelik ikinci ve üçüncü yerleştirme işlemleri ağustos ayında gerçekleştirilecek.

Yetenek sınavı sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen veya kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

Kılavuza göre adaylar, okul türü ve alan farklılığına bakılmaksızın en fazla 3 tercih yapabilecek. Ek yerleştirme sürecinde ise yetenek sınavı puanı bulunan adaylar en fazla 5 okul/alan tercihinde bulunabilecek.

Yetenek sınavında 50 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak; yerleştirme puanı, yetenek sınavı puanının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u esas alınarak hesaplanacak. - ANKARA

