YKS Adayları Sınav Merkezlerine Akın Etti

Ordu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişti.

YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde Ordu'da bulunan sınav merkezlerinde yoğunluk yaşandı, bu esnada aileler de adayları yalnız bırakamadı. Bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak sınava yetişmeye çalıştı.

Adaylar sınav salonlarında ter dökerken, aileleri de okul çevresinde bekledi, bazı aileler çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Aileler, çocuklarının sınavlara güzel hazırlandıklarını ancak yine de sınav heyecanı yaşadıklarını belirterek, tüm adaylara başarılar diledi. - ORDU