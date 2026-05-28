YKS Adaylarına 5 Kritik Uyarı

28.05.2026 09:49
Gonca Kırpıkoğlu, YKS öncesinde adayların sık yaptığı hataları ve sağlıklı yönetim önerilerini açıkladı.

Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, YKS'ye sayılı günler kala adayların en sık yaptığı 5 kritik hataya dikkat çekti ve sınav öncesi sürece ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

Milyonlarca adayın katılacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava artık sayılı günler kala öğrenciler kadar ailelerde de heyecan ve stres giderek artıyor. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından adaylar son viraja girerken, özellikle bu dönemde yapılan küçük hatalar sınav performansını doğrudan etkileyebiliyor. İstanbul Arel Üniversitesi Aday İlişkileri ve Tanıtım Direktörü Gonca Kırpıkoğlu, sınav öncesindeki son günlerin doğru yönetilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek adayların en sık yaptığı 5 hataya dikkat çekti ve sürecin daha sağlıklı yönetilmesine yönelik önerilerini paylaştı.

En sık yapılan 5 hata ve kritik öneriler

Gonca Kırpıkoğlu, sınava kısa süre kala adayların özellikle psikolojik ve fiziksel dengelerini korumalarının büyük önem taşıdığını belirterek en sık yapılan hataları şu şekilde sıraladı:

1. Yeni konulara yönelmek

"Bu süreçte sıfırdan yeni konu çalışmak çoğu öğrencide kaygıyı artırabiliyor. Son günlerde yeni konular yerine tekrar çalışmalarına, deneme analizlerine ve eksik görülen noktalara odaklanmak çok daha verimli olacaktır."

2. Uyku ve beslenme düzenini değiştirmek

"Gece geç saatlere kadar ders çalışmak zihinsel performansı olumsuz etkileyebilir. Öğrencilerin sınav gününe kadar uyku düzenlerini korumaları ve biyolojik saatlerini sınav saatine göre planlamaları önemli. Ayrıca daha önce denenmemiş ağır yiyeceklerden uzak durulmalı."

3. Net sayılarına ve kıyaslamalara fazla odaklanmak

"Son denemelerde istenilen sonuçlar alınamayabiliyor. Ancak denemelerin amacı eksikleri görmek ve süreci doğru yönetmektir. Öğrencilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişimlerine odaklanmaları gerekiyor."

4. Sınav stratejisini son anda değiştirmek

"Aylardır uygulanan soru çözüm sırası ve sınav stratejisinin son günlerde değiştirilmesi öğrencinin dikkatini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle adayların alışık oldukları düzeni korumaları daha sağlıklı olacaktır."

5. Kaygıyı tamamen yok etmeye çalışmak

"Belirli düzeyde kaygı sınav sürecinin doğal bir parçasıdır. Önemli olan kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak değil, doğru yönetebilmektir. Nefes egzersizleri, kısa yürüyüşler ve zihni rahatlatacak aktiviteler bu süreçte faydalı olabilir."

Kırpıkoğlu, öğrencilerin son günlerde kendilerine gereğinden fazla yüklenmek yerine bugüne kadar verdikleri emeğe güvenmeleri gerektiğini belirterek "YKS önemli bir sınav ancak tek başına hayatın tamamını belirleyen bir süreç değil. Bu nedenle adayların son günlerde kaygıya değil, düzenli uykuya, doğru planlamaya ve psikolojik dengeye odaklanmaları büyük önem taşıyor. Sınav öncesindeki süreci doğru yönetmek, sınav anındaki performansı doğrudan etkileyebilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

