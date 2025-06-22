YKS AYT Sınavı Başladı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın ( YKS ) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi ( AYT ) 10.15'te başladı. İzmir 'de sınava giren adaylar sınıflarda, velileri ise okul bahçelerinde ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, YKS'nin ikinci oturumu AYT saat 10.15'te başladı. Sınav heyecanı yaşayan milyonlarca aday, bugün YKS'nin diğer iki oturumu için sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nde sınava girecek olan adaylar, yakınlarıyla okula geldi. Görevliler tarafından evrak kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Adayların aileleri kamp sandalyeleriyle geldikleri okulların kapısında heyecanla bekledi. AYT, 13.15'te sona erecek. Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

'DÜN BAZI SORULARDA ZORLANMIŞ'

Kızının ikinci kez sınava girdiğini belirten baba Serhat Korkmaz, sabah sınava geç kalma riski yaşadıklarını ancak zamanında yetiştiklerini belirtip, "Hazırlıkları güzel geçti. Hiç telaş yapmadı. Dün bazı sorularda zorlanmış" dedi.

'SORULARI UZUN BULMUŞ'

Çocuğuyla birlikte sınav için okula gelen Oğuz Öztataroğlu ise "İki gündür heyecanlıyız. Geçen sene istediği yer olmayınca bu yıla bıraktı. Ben de heyecanlıyım. İnşallah son olur. Uçak mühendisliği, kaptanlık gibi bölümler istiyor. Puana göre tercih yapacak. Dünkü sınav iyi geçmiş ama soruları uzun bulmuş" diye konuştu. Kızının gelecek kaygısını taşıdığını söyleyen Ayşe Tetik "İzmir dışına göndermek istemiyorum. Avukatlık istiyor. Ben de heyecanlıyım" dedi.

'BUGÜN DÜNDEN DAHA RAHATTIK'

Kızlarını bekleyen anne Nursel Maro ise oldukça heyecanlı olduklarını belirtip, "Bugün dünden daha rahattık. Dün daha stresliydik. Geçen yıl da girdi, o nedenle son şansımız olduğunu düşünüyoruz. Grafik tasarım istiyor. Yıl içinde dershaneye gitti. Biz de elimizden geldiği kadar destek olduk" diye konuştu. Baba Serdar Maro da "Ailece uzun bir kamp dönemindeydik. Daha ufak bir oğlumuz var ama bütün ilgimiz kızın üzerindeydi. Onların geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.