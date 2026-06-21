YKS AYT Sınavı Başladı - Son Dakika
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YKS AYT Sınavı Başladı

YKS AYT Sınavı Başladı
21.06.2026 10:49
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Türkiye genelinde 1.6 milyon aday YKS'nin AYT oturumuna girdi. Sınav 180 dakika sürecek.

Türkiye genelinde 1 milyon 628 bin 200 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15'te başladı. AYT'ye 1 milyon 628 bin 200 aday başvuruda bulundu. Sınav kapsamında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40 ve Fen Bilimleri Testi'nde 40 olmak üzere toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilirken, sınavın saat 13.15'te sona ereceği bildirildi.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye, Eğitim, Yaşam, AYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS AYT Sınavı Başladı - Son Dakika

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