YKS Maratonu Afyon'da Başladı - Son Dakika
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YKS Maratonu Afyon'da Başladı

YKS Maratonu Afyon\'da Başladı
20.06.2026 10:52
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Afyonkarahisar'da YKS, 18 bin adayın katılımıyla başladı; kimlik unutanlara polis yardım etti.

Afyonkarahisar'da yaklaşık 18 bin üniversite adayının ter dökeceği YKS maratonu başlarken, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kimliğini unutan ya da kaybedenlerin imdadına motosikletli polis ekipleri yetişti.

YKS, belirlenen saat olan 10.00'da sorunsuz bir şekilde başladı. Afyonkarahisar'da yaklaşık 18 bin kişinin katıldığı sınavda adaylar yoğun güvenlik önlemleri altında sınav salonlarına girdi. Sınav öncesi kimliğini kaybeden ya da unutanlar ise İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün yolunu tuttu. Kimlik yerine geçecek belgelerini çıkaran adayların imdadına ise yine polis ekipleri yetişti. Motosiklette polis ekipleri kimliklerini unutan ya da kaybeden adayları sınava girecekleri okullara yetiştirmek için zamana karşı yarıştı.

Kente adayların çoğunlukla sınav saatlerine riayet ettikleri gözlenirken, sınavda görevli öğretmenler ise okul bahçelerinde ardı ardına uyarılar yaparak adayların belirlenen saatten önce sınav salonlarına girmelerini söyledi.

Sınav dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sınavların yapıldığı okulların çevresinde sürekli devriye gezerek özellikle ses yapılmaması konusunda sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

Sorunsuz bir şekilde başlayan sınav devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Eğitim, Polis, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Maratonu Afyon'da Başladı - Son Dakika

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