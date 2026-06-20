YKS Sınavında Son Dakika Kaçıran Genç Üzüntü Yaşadı - Son Dakika
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YKS Sınavında Son Dakika Kaçıran Genç Üzüntü Yaşadı

YKS Sınavında Son Dakika Kaçıran Genç Üzüntü Yaşadı
20.06.2026 12:34
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Antalya'da YKS'nin TYT oturumuna kapıdan giremeyen Ozan Kızıl, sınavı saniyelerle kaçırdı.

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) her yıl takılardan dolayı bazı adaylar sorun yaşasa da, bazıları ise son saniyelerde kapıdan içeri girdi. Sınavı saniyelerle kaçıran bir genç ise fakültenin farklı bloklarında yer alan kapılardan girmek istese de alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Antalya dahil 81 ilde 2 milyon 425 bin 628 adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav yerlerine erken gelen öğrenciler kimlik ve sınav giriş belgeleriyle birlikte sınav salonlarına giriş yaptı.

Takılar yine sorun oldu

Antalya'da sınav heyecanının adresi yine Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi oldu. Sabah erken saatlerde kampüse gelen adaylar, güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Bazı öğrenciler sınav saatine dakikalar kala koşarak binaya yönelirken, veliler de dışarıda heyecanlı bir bekleyişe geçti. Eğitim Fakültesi önünde sınava Son Dakika Haberleri - Son Dakika'>son dakika kala hareketli anlar yaşandı. Saat 10.00'da kapıların kapandığı sınavda, bazı adaylar son dakikalarda içeriye girerken, bazıları ise taktıkları küpe, kolye, bileklik gibi takılar yüzünden sorun yaşadı.

Adaylardan bir tanesi kulağındaki küpe yüzünden uzun süre sorun yaşadı. Velilerin yardımcı olmaya çalıştığı genç kızın küpesi sınava 5 dakika kala çıkartıldı.

Her kapıyı denedi, başarılı olamadı

Kapıların kapanmasına 1 dakika kala ise hareketli anlar yaşandı. Adaylar arasında bazıları son saniyelerde içeri girmeyi başardı, Ozan Kızıl adlı genç ise saniyelerle sınavı kaçırdı. Aracını park ederken oyalandığını söyleyen genç, geri döndüğü sırada velilerin ısrarıyla tekrar geri dönüp kapıyı açtırmak istedi ancak başarılı olamadı. Bu sefer aynı fakültenin farklı bloğuna yönelen genç adam buradan da giriş yapamayınca hayalleri 1 yıl daha ertelemek zorunda kaldı.

"Araba park ediyordum"

Gazetecilere açıklama yapan Ozan Kızıl, "Araba park ediyordum, saati yanlış ayarladım. Yapacak bir şey yok, seneye bir daha denerim. Konservatuar, oyunculuk okumayı istiyordum. Daha fazla çalışacağım, bir dahakine daha erken geleceğim" dedi.

"Heyecanlıyız"

Çocuğu sınava giren Hakkı Bayram "Bayağı heyecanlıyız, heyecanımız bir hafta önceden başlayarak hızla devam etti. Bugün doruk noktasındayız şu an. Her şeyi unuttuk, heyecandan her şeyi çocuk gibi yanlış yaptık" dedi.

Sınava girecek adaylardan Arif Genç ise, "Bugün 1 yılın ardından çok uzun bir çalışmadan sonra sınava gireceğiz inşallah tıp tutturacağız. Biraz stresliyiz ama olsun. Bugün herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Son Dakika, 3. Sayfa, Antalya, Eğitim, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Sınavında Son Dakika Kaçıran Genç Üzüntü Yaşadı - Son Dakika

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