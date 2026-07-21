YKS Tercih Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika
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YKS Tercih Kılavuzu Yayınlandı

21.07.2026 14:23
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MEB, YKS tercih süreci için öğrenci ve velilere rehberlik sağlayan bir kılavuz yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde öğrenci ve velilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanan "YKS Tercih Süreci Öğrenci ve Veli Bilgilendirme Kılavuzu" yayımlandı. Kılavuzda, tercih sürecinin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre şekillendirilmemesi; öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel hedefleri ve yaşam beklentileri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunacak kapsamlı bilgilerin ve önerilerin yer aldığı belirtildi. Ayrıca velilerin bu süreçte çocuklarını sağlıklı iletişim ve iş birliği içinde desteklemelerine yönelik rehberlik içeriklerinin de bulunduğu ifade edildi.

Tercih süreci planlı bir şekilde ele alındı

Kılavuzda tercih sürecinde etkili iletişim ve iş birliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılması, üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınabilecek ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi gibi başlıklara yer verildi. Böylece öğrenci ve velilerin tercih sürecini planlı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor. Ayrıca üniversite ve bölüm tercihi yapılırken yalnızca başarı sırası ve puanın değil; akademik kadro, eğitim içeriği, uluslararası imkanlar, staj imkanları, burs seçenekleri, kampüs yaşamı, mezuniyet sonrası kariyer fırsatları ile üniversitelerin genel ve özel şartlarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Öğrenci ve velilerin tercih sürecinde YÖK Atlas, ÖSYM kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve diğer güvenilir kurumsal kaynaklardan yararlanmalarının önemine işaret edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Tercih Kılavuzu Yayınlandı - Son Dakika

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