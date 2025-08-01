Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Prof. Dr. Erol Özvar, yeniden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) atandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'na yapılan atama kararları yayımlandı.
Yayımlanan kararlara göre eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, yeniden Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyesi ve YÖK Başkanı seçildi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Rekabet Kurulu Üyeliğine Ayşe Uslu Cevlek atandı.
Son Dakika › Eğitim › YÖK Başkanlığı'na yeniden Erol Özvar getirildi - Son Dakika
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