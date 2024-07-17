YÖM Okulları ABD'de stratejik iş birliğine imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

YÖM Okulları ABD'de stratejik iş birliğine imza attı

YÖM Okulları ABD\'de stratejik iş birliğine imza attı

YÖM Grup'un bir parçası olan Yenilikçi Öğrenme Okulları, California Language Academy Eğitim Grubu ve IAU San Diego ve LAX ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Yenilikçi Öğrenme Merkezi'nin geliştirdiği ve YÖM Okulları'nda uygulanan K-12 eğitim modeli, komşu ülkelere ve Amerika'ya taşınacak. Bu iş birliği çerçevesinde, Amerika ve Türkiye'deki öğrencilere yeni akademik ve kişisel gelişim fırsatları sunulacak. Ayrıca öğrenci ve öğretmenlere değişim programları ve dil kampları düzenlenecek.

17.07.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖM Grup bünyesinde faaliyet gösteren Yenilikçi Öğrenme Okulları (YÖM Okulları, California Language Academy Eğitim Grubu Başkanı ve IAU San Diego ve LAX CEO'su eğitimci ve girişimci Hasan Altuntaş ile YÖM Global çatısı altında birleşmek için stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE DİL KAMPLARI DÜZENLENECEK

Anlaşma kapsamında, YÖM Global'in Türkiye CEO'luğunu Burak Koçer üstlenirken; 2013 yılında kurulan Yenilikçi Öğrenme Merkezi'nin geliştirdiği ve YÖM Okulları'nda uygulanan K-12 eğitim modeli, önce komşu ülkelere, ardından da Amerika'ya taşınacak. CLA'nın dil okulları deneyimi de Türkiye ve bölgesi başta olmak üzere Amerika dışına çıkarken, IAU'nun 36 ülkeyle iş birliklerinden yararlanılarak uzun vadede Avrupa'da üniversite kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecek. İş birliği çerçevesince ayrıca, Amerika'daki ve Türkiye'deki öğrencilere yeni akademik ve kişisel gelişim fırsatları sunulacak. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik değişim programları ve dil kampları düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN EĞİTİM ALANINDAKİ YENİ GLOBAL MARKASI

Küresel eğitim standartlarını ülkemizde yaygınlaştırmak ve gençlere daha geniş bir dünya vizyonu sunmak amacıyla başlatılan iş birliği hakkında bilgi veren YÖM Okulları Kurucusu Kayhan Karlı, "Eğitim alanında ülkemizin önde gelen kurumlarında edindiği bilgi birikimini, girişimci bir ruhla birleştirerek çocukların ve gençlerin hizmetine sunan kurumlar ve eğitimciler olarak; deneyim, kaynak ve vizyonlarımızı birleştirmek üzere yola çıktık. Avrupa, Türkiye ve bölgemizdeki ülkelerde beceri odaklı nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak için, yeni okulların açılması da dahil olmak üzere güçlerimizi birleştirdik" açıklamasını yaptı.

İki kurumun dünya standartlarındaki eğitim yaklaşımlarını ve becerilerini küresel öğrenme ortamına kazandırma fırsatını bulduklarını söyleyen Hasan Altuntaş ise şu açıklamayı yaptı:

"CLA Inc. ve IAU olarak, eğitimde kültürel çeşitliliğe inanıyor ve dünya vatandaşları yetiştirmek için çalışıyoruz. Sektörlerinde lider olacak girişimci gençler yetiştirme misyonumuzu sürdüreceğiz. YÖM Okulları ile imza attığımız bu iş birliğiyle Türkiye'deki eğitim sistemine pozitif anlamda katkıda bulunmak ve ülkemizde istihdam yaratmak istiyoruz. Birlikte eğitimde sınırları kaldıran, başarılı ve yenikliklere açık bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. YÖM Global bünyesinde anaokulundan üniversiteye kadar sunacağımız yenilikçi eğitim ve öğretim modeliyle öğrencilerimize dil becerilerini geliştirmek konusunda destek olacağız. Yaz okulları, kış kampları, kariyer zirveleri, kültürel değişim programları ve personel değişimi aracılığıyla YÖM bünyesindeki tüm paydaşlarımızı dünya çapında bir yapının parçasına dönüştüreceğiz. Türkiye'nin eğitim alanındaki yeni global markasının, tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyoruz."

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Burak Koçer ise "Günümüzde Türkiye'den pek çok genç yurt dışında eğitim almayı hayal ediyor. Türkiye'deki ve ABD'deki eğitim ekosistemlerinde, uzmanlık alanlarında kendini kanıtlayan YÖM Okulları, CLA ve IAU'nun aynı çatı altında buluşması hem gençlere hem de tüm eğitim camiasına önemli fırsatlar sunuyor. Daha fazla nitelikli, üreten, teknoloji okuryazarlığı yüksek genç yetiştirerek, eğitim sisteminde yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖM Okulları ABD'de stratejik iş birliğine imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 ’Sokak hayvanları’ teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler 'Sokak hayvanları' teklifinin görüşüldüğü komisyonda tartışma! Gazetecileri dışarı çıkarmak istediler
14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:25 Sarıyer’de bir anaokulunda şok görüntüler Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor Sarıyer'de bir anaokulunda şok görüntüler! Kurumun sahibi öğretmenleri suçluyor
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:55:34. #1.12#
SON DAKİKA: YÖM Okulları ABD'de stratejik iş birliğine imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement