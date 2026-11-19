Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 11. sınıf öğrencisinin afet anlarında iletişim ve koordinasyonu güçlendirme hedefiyle geliştirdiği "Derman" projesi, COP31 içerisinde ki Yeşil Alanda bulunan İklim Okulu'nda sergilendi.

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) devam ediyor. Cuma günü itibariyle Türkiye genelinde İlk ve orta dereceli okulların 1 hafta süreyle ara tatile girmesi ile birlikte COP31 içerisinde bulunan Yeşil Alana öğrenciler ve aileleri akın etti. Yeşil alanı ziyaret eden öğrencilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biriside Milli Eğitim Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı'nın ortak projesi olan İklim Okulu oldu. İlkim Okulu'nu ziyaret eden öğrenciler alan içerisinde yer alan projeler hakkında bilgiler aldı.

Enkaz altında yer tespiti ve iletişim sağlıyor

İklim okulunda öğrencilerin en çok ilgisi çeken projelerden birisi ise Yozgat'ın Yerköy ilçesi Rabia Koyunbaşoğlu Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Efendi Açıkgöz tarafından tasarlanan afet anlarında enkaz altında bulunan vatandaşların yerinin tespiti ve iletişim kurulması amacıyla geliştirdiği Derman İHYA ve NİDA projeleri oldu. Telefon şebekelerinin çöktüğü enkaz alanlarında özel radyo dalgaları ile tonlarca beton ve molozu arayarak kesintisiz iletişim imkanı sunan Derman, 3 kademeli kurtarma ve iletişim teknolojisi ile donatıldı.

3 kademeli kurtarma ve iletişim teknolojisi

Afetzedeye doğrudan fiziksel temas ve sesin yanı sıra enkaz altındaki vatandaşın kolundaki akıllı saat ve bileklikle radyo dalgaları üzerinden eşleşerek nabız, canlılık hareketi ve derinlik verilerine ulaşabiliyor. Ayrıca enkaz altındaki cep telefonunun yaydığı wi-fi sinyallerini yakalayarak kurtarma ekiplerine afetzedenin yerini, derinliğini ve sağlık durumu hakkındaki bilgileri iletebiliyor. Derman, ayrıca enkaz altında tehlikelere karşıda üzerinde bulunan zehirli gaz ve sıcaklık dedektörü ile ani ısı yükselmesi ve patlama riskini uzaktan ölçerek arama-kurtarma ekiplerinin can güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

COP31'e davet edildi

Projenin geliştiriciliğini yapan 11. sınıf öğrencisi Efendi Açıkgöz, aracı, arama-kurtarma çalışmalarına destek sağlaması ve enkaz altında bulunan kişilerle iletişim kurulmasına katkı sunması amacıyla geliştirdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e davet edildiğinin altını çizen Açıkgöz, "Deprem alanında şebeke ve internet erişimi olmadığı için enkaz altındaki depremzedelerle haberleşemiyoruz. Bizim tasarladığımız araç kendi radyo frekansını yayarak enkaz altındaki depremzedeyle haberleşmemizi sağlıyor" dedi.

Derman V2 ilk kez görücüye çıktı. Araç üzerinde bulunan sensörlerle tüm verilerin operatör ekranında takip edilebildiğini belirten Açıkgöz, "Ben bu araçları danışman öğrenmenim ile birlikte geliştiriyorum. İlk projemizde 15'e yakın sertifika aldık. İkinci aracımız olan Derman İHYA'yı ilk kez COP31 alanında sergiliyoruz. Deprem anıda yakınlarına ulaşamadıkları için hayatlarını kaybeden ve birbirleri ile iletişim kuramayan insanlardan ilham aldım. 6 Şubat depremlerinde birçok vatandaşımızı kaybettik. Bundan dolayı böyle bir proje geliştirdim. İlk aracı 2 aylık bir süreçte, ikinci aracı ise 4 ayda ürettim. İlk kez burada sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan ilham aldı

Geliştiriciliğini yaptığı Derman Projesi'nin bakanlık tarafından COP31'e davet edilen tek proje olduğunu söyleyen Açıkgöz, "Nisan ayında gerçekleştirilen Genç Teknik Zirvesi'nde projemizi sunduk ilk versiyonumuzu. Oradan bakanlık tarafından aldığımız davetle COP31, İklim Zirvesi'ne davet aldık. İkinci aracımızı daha gelişmiş olarak yaparak burada sunumu açtık. Gören vatandaşlardan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Selçuk Bayraktar'ın da dediği gibi, 'İstisna bir sonuç istiyorsanız müstesna şartlarda çalışmak zorundasınız' bu sözden ilham alarak, onu kendimize rehber alarak belirleyerek bu çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Kendisiyle de tanışmak, proje sunumu yapmak isterim" dedi.

"Kısıtlı imkanlarla geliştirildi"

Proje Danışmanı Duygu Çiftçi ise "Projemiz afetlerde kullanılmak üzere yerli ve mili teknoloji vizyonu ile ürettiğimiz 'Derman'. Projemiz insansız afet kurtarma ve haberleşme aracıdır. Birinci versiyonu yaklaşık 2 ayda, son versiyonu ise yaklaşık 4 ayda sürekli çalışarak tamamladık. Öğrencim, yerli ve milli teknoloji üretme sevdası ile dolu bir öğrencidir. Kendisi Milli Eğitim Bakanılğın'dan alınan resmi bir davet ile COP31'e katıldı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kısıtlı imkanlarla geliştirdiğimiz Derman projesini COP31 resmi daveti alarak uluslararası bir platforma tanıtma imkanı bulduk. Öğrencimin en büyük hayali Selçuk Bayraktar'ın projesini değerlendirmesi" ifadelerini kullandı