Yüksekova\'da Yaz Kur\'an Kursları Coşkuyla Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı ve temel dini bilgileri öğrenirken düzenlenen etkinlikler ve oyunlarla da keyifli vakit geçiriyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Yüksekova'da da camilerde yaz Kur'an kursları yoğun katılımla sürüyor. Günün ilk ışıklarıyla birlikte evlerinde abdestlerini alan kız ve erkek öğrenciler, heyecanla mahallelerindeki camilerin yolunu tutuyor. Eğitimlerde Kur'an-ı Kerim okumayı, namaz kılmayı ve temel dini bilgileri kavrayan minikler, ders aralarında ve sonrasında öğretmenleri eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak cami ortamına uyum sağlıyor.

"Amacımız çocuklarımıza cami sevgisini aşılamak"

Kur'an kursunda çocuklara eğitim veren İmam Halil Akdoğan, yaz kurslarının çocukların manevi ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını ifade edere, "Her yıl olduğu gibi bu yaz sezonunda da camilerimiz çocuklarımızın neşesiyle dolup taşıyor. Evlerinde abdestlerini alıp büyük bir heyecanla camimizin yolunu tutan evlatlarımıza Kur'an-ı Kerim'i, namaz kılmayı ve temel dini bilgilerimizi öğretiyoruz. Ancak eğitimimizi sadece teorik derslerle sınırlı tutmuyoruz; çocuklarımızın camiyi ve dinimizi severek öğrenmesi için çeşitli sosyal oyunlar ve neşeli etkinliklerle süreci destekliyoruz. Çocuklarımız hem akranlarıyla kaynaşıp eğlenceli zaman geçiriyor hem de manevi değerlerimizi yaşayarak öğreniyor. Ailelerimizin gösterdiği ilgi ve evlatlarımızın bu heyecanı bizleri son derece mutlu ediyor" dedi.