Yüreğimizdeki Işık Projesi: Orman Okulu Etkinlikleri - Son Dakika
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Yüreğimizdeki Işık Projesi: Orman Okulu Etkinlikleri

Yüreğimizdeki Işık Projesi: Orman Okulu Etkinlikleri
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Hatay'da çocuklar için düzenlenen etkinliklerde doğa ve sanat temalı atölyeler gerçekleştirildi.

Hatay Valiliği himayesinde yürütülen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında, Arsuz Kışlaçayı İlkokulu Orman Okulu'nda çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kışlaçayı İlkokulu Orman Okulu bünyesindeki Orman ve Doğa Okulu Atölyeleri'nde gerçekleştirilen programa; Hatay Valisi Mustafa Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, Arsuz Kaymakamı'nın eşi Büşra Eroğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Program kapsamında çocuklar; STEAM, sanat ve orman atölyelerinde çeşitli etkinliklere katılarak bilim, teknoloji, sanat ve doğayı bir arada deneyimleme fırsatı buldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin üretme, keşfetme, paylaşma ve birlikte öğrenme becerilerinin desteklenmesi amaçlandı.

Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Esra Masatlı, ailelerle de bir araya gelerek program hakkında değerlendirmelerde bulundu. Masatlı, çocukların doğayla güçlü bağ kurmalarını sağlayan ve onları araştıran, üreten ve çevresine duyarlı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan eğitim anlayışının önemine dikkat çekti.

"Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında çocukların eğitim yolculuklarına katkı sağlayacak çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Eğitim, Hatay, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yüreğimizdeki Işık Projesi: Orman Okulu Etkinlikleri - Son Dakika

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