Zamanlar Arası Diyalog: Gençler ve Yaşlıların Buluşması - Son Dakika
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Zamanlar Arası Diyalog: Gençler ve Yaşlıların Buluşması

Zamanlar Arası Diyalog: Gençler ve Yaşlıların Buluşması
08.06.2026 09:24
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ETÜ'de düzenlenen etkinlikte kuşaklar arası tecrübe ve umut paylaşıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Psikoloji Kulübü ile 60+ Tazelenme Üniversitesi Koordinatörlüğü iş birliğinde düzenlenen "Zamanlar Arası Diyalog: Gençliğimle Konuşuyorum" programı, geçmişin birikimi ile geleceğin enerjisini aynı çatı altında buluşturdu.

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa Bayar'ın moderatörlüğünde kuşaklar arası anlamlı bir etkileşime imza atıldı. Programda, hayatın farklı evrelerindeki bireyler bir araya gelerek tecrübe ve umudu aynı masada paylaştı.

Gençlik Sordu, yılların birikimi cevapladı

Etkinlik boyunca üniversiteli gençler, kariyer planlamalarından özel hayatlarına kadar pek çok konuda "Hayatımıza nasıl yön vermeliyiz?" sorusuna yanıt aradı. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri ise yaşamın süzgecinden geçirdikleri yılların birikimiyle gençlerin sorularını yanıtlayarak onlara yol gösterdi. Tecrübe sahibi büyüklerin "sabır" ve "metanet" vurgusuna karşı, gençlik cephesi "umut" ve "heyecan" ile karşılık verdi.

Hayatın Pusulası: İnsan kalabilmek

Söyleşi formatında ilerleyen programda, başarıya giden yoldaki en önemli değerlerin azim ve istikrar olduğu belirtilirken, asıl "kıymetli pusulanın" her ne şartta olursa olsun insan kalabilmek olduğu bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, bu buluşmanın sadece bir söyleşi değil, geçmişten geleceğe kurulan sağlam bir gönül köprüsü olduğu konusunda hemfikir oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Eğitim, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Zamanlar Arası Diyalog: Gençler ve Yaşlıların Buluşması - Son Dakika

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