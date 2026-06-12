Zonguldak'ta Nüfus Müdürlükleri LGS İçin Açık - Son Dakika
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Zonguldak'ta Nüfus Müdürlükleri LGS İçin Açık

Zonguldak\'ta Nüfus Müdürlükleri LGS İçin Açık
12.06.2026 17:46
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Zonguldak Valiliği, LGS öncesi kimlik işlemleri için nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Zonguldak Valiliği, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, kimlik işlemleri için Merkez ve tüm ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, sınava katılacak öğrencilerden T.C. Kimlik Kartını kaybeden veya kimliğini yenilemesi gereken adaylara yardımcı olmak amacıyla nüfus müdürlüklerinde hizmet verileceği belirtildi.

Bu kapsamda Zonguldak Merkez ve tüm ilçe nüfus müdürlükleri, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 07.30 ile 12.30 arasında açık olacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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