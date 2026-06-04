Zorbalığa Karşı Birlikte Projesi Öğrencilere Sosyal ve Dijital Beceriler Kazandırdı - Son Dakika
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Zorbalığa Karşı Birlikte Projesi Öğrencilere Sosyal ve Dijital Beceriler Kazandırdı

Zorbalığa Karşı Birlikte Projesi Öğrencilere Sosyal ve Dijital Beceriler Kazandırdı
04.06.2026 10:57
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Şehit Haldun Ateş İlkokulu öğrencileri, 'Zorbalığa Karşı Birlikte' adlı uluslararası eTwinning projesiyle dijital becerilerini geliştirirken, Türkiye ve Avrupa'dan akranlarıyla ortak çalışmalar yürüttü. Proje kapsamında kodlama, e-kitap yazımı, logo tasarımı gibi etkinliklerle öğrenciler 21. yüzyıl becerilerini kazandı.

Kocasinan Şehit Haldun Ateş İlkokulu öğrencileri; 'Zorbalığa Karşı Birlikte (Together Against Bullying)' adlı uluslararası eTwinning projesiyle hem dijital becerilerini geliştirdi hem de farklı ülkelerden akranlarıyla ortak çalışmalar gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eğitim veren Şehit Haldun Ateş İlkokulu, uluslararası alanda yürüttüğü eTwinning projesiyle dikkat çekti. Okulun 1/B sınıfı öğrencileri, öğretmen Fatma Aksoy koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 'Zorbalığa Karşı Birlikte (Together Against Bullying)' projesi kapsamında Avrupa'daki öğrencilerle buluşarak önemli deneyimler kazandı. Eğitimde dijitalleşme ve uluslararası iş birliğini temel alan proje; öğrencilerin teknoloji kullanımını artırırken, sosyal farkındalıklarının gelişmesine de katkı sundu. Projede Kayseri'den Osman Zeki Yücesan İlkokulu, Şehit Üsteğmen Ümit Bekem İlkokulu ve Mehmet İlgü İlkokulu'nun yanı sıra Marmaris, Konya ve Mersin'den okullar ile Yunanistan, Ukrayna, Romanya ve Polonya'dan eğitim kurumları yer aldı. Proje boyunca öğrenciler zorbalıkla mücadele konusunda ortak çalışmalar yürüttü. Aynı zamanda yabancı dil becerilerini geliştirme ve farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Proje koordinatörü Fatma Aksoy, eTwinning çalışmalarının öğrencilerin dijital dünyada üretken bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirterek; "Öğrencilerimiz ortak ürünler tasarlarken takım çalışması, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi 21. yüzyıl becerilerini yaşayarak öğreniyor" dedi. Ekim ayında başlayan ve mayıs ayında tamamlanan proje kapsamında; kodlama etkinlikleri, bulmaca çalışmaları, e-kitap yazımı, sanal dergi oluşturulması, Güvenli İnternet Günü etkinlikleri, Web 2.0 araçlarıyla logo tasarımları, eTwinning Günü kutlamaları ve akrostiş şiir çalışmaları gibi birçok etkinlik gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, Teknoloji, Türkiye, Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Zorbalığa Karşı Birlikte Projesi Öğrencilere Sosyal ve Dijital Beceriler Kazandırdı - Son Dakika

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