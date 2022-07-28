Kavcıoğlu: 2022 yılı enflasyon tahminimizi yüzde 60,4 olarak güncelledik (2)

'TÜRKİYE RESESYONUN KONUŞULMADIĞI TEK ÜLKE'

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, raporun tanıtımının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tahminlerin sürekli yukarı yönde revize edildiği, yanlışlığın nerede yapıldığı şeklindeki soruya cevap veren Kavcıoğlu, "Dünyada ne yanlış gidiyorsa bizde de o yanlış gidiyor. Dünyada bütün ülkelerde enflasyon yükseliyor. Başka sorunlarla beraber yüksek enflasyon noktasında sıkıntımızın farkındayız. Daha yoğun ve sıkı bir şekilde mücadele veriyoruz. Enflasyonu aşağı getirme noktasında hükümet ve Merkez Bankası olarak yoğun mücadele halindeyiz. Enflasyonun olumsuz etkisinin vatandaşa çok yansımaması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Dünya 25 yılın en yüksek enflasyon rakamlarını yaşıyor, Türkiye resesyonun konuşulmadığı tek ülke" ifadelerini kullandı.

'KİM DOĞRU, KİM YANLIŞ YAPIYOR ZAMAN GÖSTERİR'Merkez Bankası'nın faiz kararına gelen yorumları değerlendiren Kavcıoğlu, "Merkez Bankası ve Para Politikası'nın en önemli araçlarından biri politika faizi. 'Faizi sabit bırakmak veya düşürmenin, araçlardan biri olarak kullanılmaması olduğunu' söylemek, sadece Türkiye'de böyle yorumlanıyor. Dünyada böyle bir yaklaşım yok. Evet, birçok ülke faiz artırıyor. Kim doğru yapıyor, kim yanlış yapıyor, zaman gösterir. Kendi ülkemizin şartları içerisinde uyguladığımız politikalar çerçevesinde her ay Para Politikası Kurulu olarak toplanıp karar veriyoruz" dedi.'DAHA DA İYİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'Merkez Bankası rezervleriyle ilgili ise Kavcıoğlu, "Rezervlerimiz geçen seneler de aynı seviyeydi, bu sene de aynı seviyede. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Merkez Bankası olarak rezervlerimiz artarak devam etmektedir. Daha da iyi olacağını öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Kavcıoğlu, 'Suudi Arabistan ile swap anlaşması gündemde mi?' sorusunu, "Benden önce de benimle birlikte de Merkez Bankası'nın swap çalışmaları devam ediyor. Yerel paralarla ticareti önemsiyoruz. Bu anlamda görüştüğümüz ülkeler var. Kiminle çalışmaları önce bitirirsek onu açıklarız" diyerek yanıtladı.