Kurban pazarının 'Paşa'sı 1,3 tonluk boğa - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban pazarının 'Paşa'sı 1,3 tonluk boğa

Kurban pazarının \'Paşa\'sı 1,3 tonluk boğa
23.05.2026 11:52  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarında 1,3 ton ağırlığındaki 'Paşa' isimli simental boğa, 450 bin TL fiyatla alıcı bekliyor. Yetiştiricisi doğal yemlerle beslediğini belirtirken, belediye başkanı da pazarın hareketli olduğunu söyledi.

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdesi olan 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, 450 bin TL'den alıcı bekliyor.

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlenmeye başladı. Pazarın en dikkat çeken hayvanı ise 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli simental cinci boğa oldu. Dev cüssesiyle vatandaşların yoğun ilgisini çeken Paşa, 450 bin TL'den satışa sunuldu.

Kurbanlığı yetiştiren Halil Akgül, hayvanı köyde doğal yemlerle beslediklerini belirterek, "Kurban pazarı çok güzel gidiyor. Bu simentali köyde besledik. Hayvanımız henüz satılmadı. 450 bin TL istiyoruz. Arpa, mısır, kepek ve samanla besledik. Almak için 2-3 kişi geldi ancak anlaşamadık. 400 bin TL teklif ettiler. Biz de 440 bine bıraktık ama almadılar" dedi.

"Bir ev ortamı sunduk"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte kurban pazarını gezerek incelemelerde bulundu. Pazardaki satışların iyi gittiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Paşa kendini gösteriyor. Pazarın şu anda en büyük hayvanı durumunda. Alıcısına hayırlı olsun. Samsun'da renkli bir satış alanı oluşturduk. Vatandaşlarımızın ve satıcılarımızın rahat edebilmesi için abdesthane, mescit, duş, lavabo ve kafeterya gibi birçok imkanı sağladık. Pazar satışlarımız da fena değil. Yaptığımız sohbetlerden bunu anlıyoruz. Bayram yaklaştıkça yoğunluk daha da artacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, Canik Belediyesi ekipleri tarafından kurban pazarında satış yapan besicilere hijyen paketi dağıtıldı. Pazarda hem satıcıların hem de vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çeşitli hizmetlerin sunulduğu belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban pazarının 'Paşa'sı 1,3 tonluk boğa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Süleymanpaşa’da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi Süleymanpaşa'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
CHP’li Meclis Üyesi İlker Uluer’den olay iddia: Gökhan Zeybek’in kızına 500 bin dolar gönderildi CHP'li Meclis Üyesi İlker Uluer'den olay iddia: Gökhan Zeybek'in kızına 500 bin dolar gönderildi
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun Adli kontrolle serbest bırakılan Blok3: Devletimizden Allah razı olsun
Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi Mide kanaması geçiren Haluk Levent taburcu edildi

12:17
CHP Genel Merkezi’nde seçim Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu
11:59
Galatasaray’da seçim günü Dursun Özbek tarihe geçecek
Galatasaray'da seçim günü! Dursun Özbek tarihe geçecek
11:42
Bakan Gürlek’in “olayı çözecek kişi“ dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
Bakan Gürlek'in "olayı çözecek kişi" dediği Umut Altaş böyle gözaltına alındı
11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:16
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 12:21:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban pazarının 'Paşa'sı 1,3 tonluk boğa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.