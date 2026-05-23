Kurban pazarının \'Paşa\'sı 1,3 tonluk boğa

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdesi olan 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, 450 bin TL'den alıcı bekliyor.

Samsun'un Canik ilçesinde kurulan kurban pazarı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlenmeye başladı. Pazarın en dikkat çeken hayvanı ise 1,3 ton ağırlığındaki "Paşa" isimli simental cinci boğa oldu. Dev cüssesiyle vatandaşların yoğun ilgisini çeken Paşa, 450 bin TL'den satışa sunuldu.

Kurbanlığı yetiştiren Halil Akgül, hayvanı köyde doğal yemlerle beslediklerini belirterek, "Kurban pazarı çok güzel gidiyor. Bu simentali köyde besledik. Hayvanımız henüz satılmadı. 450 bin TL istiyoruz. Arpa, mısır, kepek ve samanla besledik. Almak için 2-3 kişi geldi ancak anlaşamadık. 400 bin TL teklif ettiler. Biz de 440 bine bıraktık ama almadılar" dedi.

"Bir ev ortamı sunduk"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da Canik Kaymakamı Şeref Aydın ile birlikte kurban pazarını gezerek incelemelerde bulundu. Pazardaki satışların iyi gittiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, "Paşa kendini gösteriyor. Pazarın şu anda en büyük hayvanı durumunda. Alıcısına hayırlı olsun. Samsun'da renkli bir satış alanı oluşturduk. Vatandaşlarımızın ve satıcılarımızın rahat edebilmesi için abdesthane, mescit, duş, lavabo ve kafeterya gibi birçok imkanı sağladık. Pazar satışlarımız da fena değil. Yaptığımız sohbetlerden bunu anlıyoruz. Bayram yaklaştıkça yoğunluk daha da artacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, Canik Belediyesi ekipleri tarafından kurban pazarında satış yapan besicilere hijyen paketi dağıtıldı. Pazarda hem satıcıların hem de vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için çeşitli hizmetlerin sunulduğu belirtildi. - SAMSUN