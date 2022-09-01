Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu - Son Dakika
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Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu

01.09.2022 13:33
Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu

1 Eylül itibariyle av yasağı bitti, İstanbul'da tezgahlar balık doldu.

1 Eylül itibariyle av yasağı bitti, İstanbul'da tezgahlar balık doldu. Sezonun ilk günü hamsinin kilosu 70 liradan, palamutun tanesi 70 liradan satılıyor.

Balık avı yasağının bitmesiyle sezonun ilk balıkları tezgahlara geldi. İlk günde tezgahlarda palamut, hamsi, istavritin bol olduğu gözlendi. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda sezonun ilk günü palamut tane 70 liradan, hamsi ve istavritin kilosu 70 liradan satılıyor. Balıkçılar önümüzdeki günlerde balık bollaştığında fiyatların düşeceğini söyledi.

Sezonun açılmasıyla tezgahlarda balıkların bollaştığını aktaran balıkçı Selim Albayrak, "Vira Bismillah diyerek sezonu açtık. Hamsi, palamut, mezgit, barbun tezgahlara geldi. Yaz boyunca çupra, levrek ağırlıktaydı. Önümüzdeki günlerde balıkta bolluk bekliyorum. Şu an hamsi 70-80 lira civarında, palamut tane 70 lira, istavrit kilosu 70 lira civarından satılıyor. Balık gelmeye başladıkça fiyatlar düşecektir. Havalar soğuyunca vatandaş daha çok balığa talep gösteriyor" dedi

"Fiyatlar önümüzdeki günlerde düşer"

İlk gün palamut ve hamsi çıkmaya başladığını belirten Balıkçı Samet Balyemez,

"Birkaç gün sonra diğer çeşitlerde bollaşacaktır. Fiyatlarda önümüzdeki günlerde düşecektir. Palamutun tanesi 70 lira, hamsi çeşidine göre 50 liradan satılıyor. Vatandaşların balığa talebi var. Vatandaşlar soğuk havalarda balık yiyor. Eylül ayı palamut ayı diyebiliriz" diye konuştu.

Balıkçılar çarşısında alışverişe gelen vatandaş Hüseyin Yıldız, " Bugün mırlan ve uskumru aldım. Sürekli balıkçılara uğrarım. Hamsi zamanı değil diye düşünüyorum. Fiyatları normal buldum. 60-70 lira balık fiyatını normal buluyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Karaköy, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu - Son Dakika

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