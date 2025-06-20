1. Manavgat Forumu Hazırlıkları Başladı

Manavgat Belediyesi'nin öncülüğünde, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenecek olan 1. Manavgat Forumu'nun hazırlıkları resmen başladı. Seçim döneminde Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara'nın önemli vaatlerinden biri olan bu forum ile kentin bugünü ve yarını masaya yatırılacak.

"Manavgat'ın Geleceğini Konuşuyoruz" temasıyla şekillenen forumun ilk hazırlık toplantısı, Belediye Başkanı Kara'nın liderliğinde ve Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu'ndan Öğretim Görevlisi Dr. Caner Erdoğan'ın koordinasyonunda gerçekleşti. Toplantıda, Manavgat'ın ekonomisi, tarihi, kültürel yapısı ve turizmine dair özgün bildirilerin sunulması, mevcut sorunlara çözümler üretilmesi ve ortak akıl ile kent vizyonunun belirlenmesi hedeflendi.

Toplantıya, meslek odası başkanları ve temsilcilerinin yanı sıra araştırmacı gazeteciler ve akademisyenler de katılarak fikirlerini paylaştı. Paydaşlar, forumun çerçevesini ve genel yaklaşımını değerlendirerek kentin çok boyutlu gelişimi adına önemli bir fikir alışverişinde bulundu. Özellikle ortak akıl ve sürdürülebilirlik kavramları üzerinde durulan toplantıda, forumun Manavgat'ın kendine özgü değerlerinin geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir adım olacağı değerlendirildi.

"Manavgat'ı birlikte inşa edeceğiz"

Toplantıda konuşan Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, seçim sürecinde verdikleri sözleri hatırlatarak, "Manavgat'ı birlikte yöneteceğiz" ilkesini hayata geçirdiklerini vurguladı. Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Seçim sürecinde Manavgat'ı birlikte yöneteceğimize dair söz verdik. Bu sözümüzü tutuyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temel amacımız; önümüzdeki süreçte Manavgat'ı birlikte inşa etmek. Bu süreci birlikte yönetelim, hepimiz elimizi taşın altına koyalım istiyoruz. Yerel yönetim olarak bunu sizlerle beraber gerçekleştirmek istiyoruz."

Başkan Kara, toplumun tüm kesimlerini bu sürece dahil etmek istediklerini belirterek, daha önce çocukların fikirlerine başvurduklarını da hatırlattı:

"Bu sürece en alttan başladık. 23 Nisan'da bir çocuk forumu düzenledik ve çocuklarımıza 'nasıl bir Manavgat istiyorsunuz?' diye sorduk. Notlarımızı aldık. Yine Manavgat Gençlik Meclisi'yle ilgili kararımızı da belediye meclisimizden geçirdik. Onu da Eylül veya Ekim ayı itibarıyla hayata geçireceğiz."

"Bizim siyasetimiz, Manavgat'ı nasıl daha yaşanabilir, daha gelişmiş, daha güçlü bir kent haline getiririz sorusuna yanıt arıyor. Bu yüzden farklı düşünceleri, bakış açılarını, deneyimleri olan herkesi bu sürece katmak istiyoruz. Katılımınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." - ANTALYA