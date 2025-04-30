1 Mayıs Mesajı: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, alın ve akıl teriyle çalışmanın önemine işaret ederek, "Türkiye eğer kendisine büyük hedefler seçmişse milli gelirini artırmak istiyorsa daha müreffeh daha güzel günler görmek istiyorsa bunun yolu birlik ve beraberlikten geçer." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, işçi ve işverenin çalışma hayatında birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini bildiren Hisarcıklıoğlu, "Tüm emekçi arkadaşlarımla birlikte daha fazla refah için aydınlık günlere doğru yan yana süren yol arkadaşlığımızdan onur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Emeğin ve alın terinin kutsallığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Şüphesiz girişimci ve sanayici olmadan emekçilerimiz, emekçi kardeşlerimiz olmadan da bizler tek başımıza bir şey ifade etmeyiz. Türkiye eğer kendisine büyük hedefler seçmişse, milli gelirini artırmak istiyorsa daha müreffeh daha güzel günler görmek istiyorsa bunun yolu birlik ve beraberlikten geçer. Ülkemizin geleceğine katkı sağlamak amacıyla akıl ve alın terleriyle çalışarak, üreten bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."