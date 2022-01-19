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'1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu - Son Dakika

'1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu

19.01.2022 09:59

- '1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu Akademi, STK, sanayi, kamu temsilcileri bir araya geldi '1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı Akademi ve Sanayi Buluşması' TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi.

- '1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu

Akademi, STK, sanayi, kamu temsilcileri bir araya geldi

İSTANBUL - '1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı Akademi ve Sanayi Buluşması' TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirildi. Yazılım sektörünün geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile 1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı Akademi ve Sanayi Buluşması' İstanbul'da gerçekleşti. Program ile yazılımcıların yanı sıra kamu, STK, sanayi ve akademi dünyasından temsilciler bir araya geldi. Programda yazılım sektörünün geliştirilmesi için yapılması gerekenler, Türkiye'de yazılım sektörünün mevcut durumu gibi konular ele alındı.

"Yazılımda sektör birliği sağlayarak odalaşmayı amaçlıyoruz"

Programda konuşan TÜYAFED Başkanı Mustafa Çalış, yazılım sektörü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yazılım sektörünü bir çatı altında buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Çalış, "Federasyon olarak Türkiye'de yazılım alanında bir odalaşmanın olmadığını gördük. Yazılımda sektör birliği sağlayarak odalaşmayı amaçlıyoruz. Yapay zeka ve robotik etkinliğimiz ilk çalışmamız oldu. Buradaki amacımız; akademi, sanayi, kamu, eğitim ve STK'ları bir araya getirmek. Yapacağımız çalıştaylar ile birlikte sektörün sıkıntılarını tartışarak eksiklikleri tespit edeceğiz. Bu alanlarda yeterli olan firmalarımızı yapacağımız puanlama sistemiyle destekleyeceğiz. İhracat anlamında firmalarımızın önünü açacağız. Amacımız sektörün birliğini sağlamak. Bu birliği sağlamak için hem Türkiye'de hem de yurtdışında altyapıyı kurmak gerekiyor. Yazılım alanında bir odalaşmayı kanun haline getirmeye çalışacak çalışmalarımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

TÜYAFED ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya; TÜYAFED Yazılımcılar Federasyonu Başkanı Mustafa Çalış, Çalıştay Başkanı Doç. Dr. Leyla Türker Şener, Teknoloji Grup Başkanı Aykut Seyrek, TUBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kabil, Avrupa Futbol Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldız, TUBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Başkanı Fahrettin Oylum, TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

(MRT-MFA-E)

'1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu
'1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu
'1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu

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İstanbul Üniversitesi, Yapay Zeka, İstanbul, Robot, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi '1. Yapay Zeka ve Robot Çalıştayı' yazılım sektörü temsilcilerini buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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