1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında ödül töreni düzenlendi - Son Dakika
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1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında ödül töreni düzenlendi

11.03.2022 20:45
1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında ödül töreni düzenlendi

1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında düzenlenen törende 17 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında düzenlenen törende 17 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ağustos 2021'de açıklanan "Türkiye Yapay Zeka Stratejileri"ni desteklemek amacıyla, yapay zekaya ilişkin kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan 1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen törende 17 kategorideki ödüller, çevrim içi ortamda sahiplerine takdim edildi.

Ödül alan kişi ve kurumlar ile kategorileri şöyle:

Sektöründe Fark Yaratanlar

GSM: TURKCELL

E-Market: Getir

E-Yemek: Yemek Sepeti

E-Pazar: Hepsiburada

Dijital Bankacılık: Akbank

Geleceğe Değer Katan Projeler

Sürdürülebilirlik: Cerebrum Tech

CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Ödülü: MULTINET UP

Jüri ödülleri-Geleceğe İlham Verenler

Kültür Sanat: Besteci Mehmet Ünal

ARGE: GRI-ZU 263 Uzay Takımı

Toplumsal Fayda: Mustafa Özhan Kalaç

Sosyal Medya: WEBTEKNO

Podcast: Teknoseyir: Murat Pekcan ve Levent Gamsız

Girişimcilik: Mehveş Altay

TV programı: NTV-Teknohayat: Ahmet Can

İnovasyon Ödülü: TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş

Kamu Dijital Dönüşüm Lideri: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç

Özel Ödül:

Cahit Arf Özel Ödülü: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 1. Yapay Zeka Zirvesi 'AI [Tomorrow Summit]' kapsamında ödül töreni düzenlendi - Son Dakika


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