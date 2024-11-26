İşe başlayan 1 yıl maaş almayıp şirkete para verecek - Son Dakika
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Ekonomi

İşe başlayan 1 yıl maaş almayıp şirkete para verecek

Hindistan'daki teslimat uygulaması Zomato'nun iş ilanı gündem oldu. İlana göre işe alınan kişi bir yıl maaş almayacak, şirkete de 23 bin 670 dolar ödeyecek.

26.11.2024 09:12
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Hindistan'daki teslimat uygulaması Zomato'nun CEO'su Deepinder Goyal, sosyal medyada personel şefi arayışında olduğunu duyurdu. İş ilanında yer alan şartlar gündem oldu.

İlana göre bu kişiye ilk yıl Zomato tarafından maaş ödenmeyecek ve kabul edilecek olan aday bu iş için şirkete 2 milyon Hindistan rupisi (yaklaşık 23 bin 670 dolar) ödeyecek. Başvuruların kapanmasından sadece 24 saat önce ilana 18 binden fazla başvuru yapıldı.

Cnbc-e'nin haberine göre Zomato CEO'su Goyal, paylaşımında ücretin kendi STK'sı Feeding India'ya bağışlanacağını belirterek, bu rolün bir yönetim kursundan "10 kat daha fazla öğrenme" sağlayacak "hızlı öğrenme programı" olduğunu söyledi.

Ancak Goyal daha sonra bir açıklama daha yaptı, ücret ödeme zorunluluğunun sadece bir hile olduğunu söyledi. Goyal, bunun "sadece bir filtre olduğunu, fırsatı takdir etme gücüne sahip insanları bulmak için" bu detayın verildiğini belirtti.

İş Dünyası, Hindistan, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Zomato, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşe başlayan 1 yıl maaş almayıp şirkete para verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşe başlayan 1 yıl maaş almayıp şirkete para verecek - Son Dakika
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