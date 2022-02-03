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1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı - Son Dakika

1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı

03.02.2022 09:25
1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şehir içi ulaşımda yeni döneme geçilmesinin ardından 100'den fazla yeni minibüs vatandaşları taşımaya başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şehir içi ulaşımda yeni döneme geçilmesinin ardından 100'den fazla yeni minibüs vatandaşları taşımaya başladı. Düzce Belediyesi 2021 yılı içerisinde taşınan yolcu sayılarını açıklanarak 1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındığı belirtildi.

Düzce'de şehir içi ulaşımda yeni dönem geçtiğimiz yıllarda hayata geçirildi. Ulaşıma farkındalık getirilerek büyük otobüsler yerine küçük minibüsler tercih edilmeye başlandı. Hatlarda ki minibüs sayıları arttırılarak her 10 dakikada bir hatlardan araçların geçmesi sağlandı. Duraklarda vatandaşların beklemesinin önüne geçilirken, yapılan uygulama ile vatandaşlar araçların nerede olduğuna ve ne zaman durağa geleceğine kadar takip edebildi. Yeni gelişmelerin altında 2021 yılı içerisinde Düzce Belediyesi kaç yolcu taşındığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Özgün toplu taşıma modeli ile Düzce'de 2021 yılı içerisinde 6 milyon 200 bin yolu taşıdık" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı
1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı

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Düzce Belediyesi, Minibüs, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı - Son Dakika Ekonomi


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