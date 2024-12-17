10. Bakım Konferansı'nda Güvenilirlik Merkezli Bakım Tartışıldı - Son Dakika
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Ekonomi

10. Bakım Konferansı'nda Güvenilirlik Merkezli Bakım Tartışıldı

10. Bakım Konferansı\'nda Güvenilirlik Merkezli Bakım Tartışıldı

TAYSAD, otomotiv sektöründe bakım ve verimlilik konularını ele alan 10. Bakım Konferansı düzenledi.

17.12.2024 14:16
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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından düzenlenen 10. Bakım Konferansı'nda "Güvenilirlik Merkezli Bakım" konusu ele alındı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, bakımın önemini vurgulamak ve mesleki anlamda gelişmeyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen konferansta, 11 sektör profesyoneli konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansın açılışında konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berke Ercan, sektörün geçen yıldan bu yana bazı sıkıntılar içerisinde olduğunu söyledi.

Otomotivde hem ana hem de tedarik sanayisinin, ihracatının yüzde 67'sini Avrupa ülkelerine yaptığını ifade eden Ercan, "Avrupa Birliği (AB) pazarındaki daralma, sektörümüzü doğrudan etkiliyor. Buna ek olarak, Türkiye'deki ekonomik koşullar da bu etkileri derinleştiriyor. Geçen yıldan bu yana sektörde ağırlaşan bir dönem içerisindeyiz. 2025 yılında bu baskının bir miktar daha artmasını bekliyoruz." dedi.

Ercan, 2026'nın ilk yarısından itibaren söz konusu şartların tekrar stabilize olacağını öngördüklerini aktararak, yoğun iş dönemlerinde teknik bölümlerin fabrika, makina ve ekipmanları ayakta tutmaya ve üretimi sürdürmeye odaklandığını belirtti.

"Verim artırma konuları ağırlık kazanmalı"

Gelecek dönemde bu seviyede bir iş yoğunluğu öngörmediklerinden dolayı başka konulara odaklanacaklarını ve bunlardan en önemlilerinden birinin verimlilik olduğuna işaret eden Ercan, "Verim artırma, kapasite artırma, proses zamanlarımızı düşürme, kalitede iyileştirme gibi faaliyetlerin biraz daha ağırlık kazanması lazım." ifadelerini kullandı.

"Sektör olarak zorlu bir dönemin içerisinden geçiyoruz"

Ercan, sektör olarak zorlu bir dönemin içerisinden geçtiklerinin altını çizerek, bu dönemin aşılacağını vurguladı.

Profesyonel hayatında birçok kriz veya sıkıntılı dönemle karşılaştığını hatırlatan Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz Türkiye olarak çok daha esneğiz, daha hızlı hareket edebiliriz, adapte oluruz. Karakterimiz öyle, yapımız öyle. Daha hızlı reaksiyon gösteririz. O nedenle bu dönemi de aşacağımıza eminim. Aştığımız zaman da önümüzde yine bizi bekleyen, yapılacak pek çok iş olacak. Şimdi o döneme olan hazırlıkları, bu kısa dönemdeki sıkıntılar yüzünden ihmal etmemeliyiz. O hazırlıkların en önemlilerinden bir tanesi de ikiz dönüşüm. İkiz dönüşüm, bir taraftan yeşil dönüşüm bir taraftan da ondan önce başlayan, Türkiye'de daha çok endüstri 4.0 olarak kullanılan ancak bizim otomotiv sektöründe dijital dönüşüm olarak adlandırılan dönüşümün birlikteliğidir."

Yeşil dönüşüm için otomotiv sektörünün de çalışmalara hemen, diğer sektörlerde olduğu gibi başlaması gerekliliğinin altını çizen Ercan, "Sektör olarak verimliliğe odaklanacağız, otomasyona odaklanacağız, proseslerimizi iyileştireceğiz, bunlar öne çıkan konular olacak." dedi.

Konferansın açılışının ardından, Tezmaksan Kurumsal Müşteri Yönetimi Danışmanı Yalçın Paslı, "Bakımın Tarihçesi" isimli bir sunum yaptı.

Sektör temsilcilerinin katıldığı paneller ve ele alınan konulara ilişkin yapılan sunumlarla devam eden konferans, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bakım Çalışma Grubu Lideri Selçuk Demirok'un Bakım Rehberi 2 el kitabını tanıttığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Konferans, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 10. Bakım Konferansı'nda Güvenilirlik Merkezli Bakım Tartışıldı - Son Dakika

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