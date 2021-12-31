10 yılda 25 milyon TL desteklendi: Samsun'da manda sayısı 10 bin arttı

SAMSUN (İHA) – Anadolu Mandası Islah Projesi kapsamında Samsun'a son 10 yılda 24 milyon 886 bin TL destek ödemesi yapıldı. Manda sayısı 10 bin arttı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "2011 yılında Samsun ilinde mevcut manda sayısı 13 bin 152 baş iken, 2021 yılında 22 bin 954 baş olmuştur" dedi.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinatörlüğü'nde yürütülen 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi'nin alt projesi olan Anadolu Mandası Islah Projesi, Samsun'da 2011 yılında uygulanmaya başlandı. Projenin, üçüncü 5 yıllık sözleşmesi de bugün ilgili bakanlık adına İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve Yetiştirici Temsilcisi adına Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin arasında imzalandı.

Yaklaşık 25 milyon TL kaynak aktarıldı

Anadolu Mandası Islah Projesi'nin Samsun'a katkıları ile ilgili bilgi veren Müdür İbrahim Sağlam, "Proje kapsamında; 2011 yılında 88 yetiştiricimize 1 milyon 34 bin 500 TL, 2012 yılında 88 yetiştiriciye 1 milyon 307 bin 150 TL, 2013 yılında 124 yetiştiriciye 1 milyon 652 bin 350 TL, 2014 yılında 122 yetiştiriciye 1 milyon 908 bin 300 TL, 2015 yılında 122 yetiştiriciye 2 milyon 228 bin 50 TL, 2016 yılında 107 yetiştiriciye 2 milyon 740 bin 600 TL, 2017 yılında 111 yetiştiriciye 2 milyon 685 bin 800 TL, 2018 yılında 110 yetiştiriciye 2 milyon 772 bin 800 TL, 2019 yılında 104 yetiştiriciye 2 milyon 808 bin 200 TL, 2020 yılında 101 yetiştiriciye 2 milyon 784 bin 200 TL, 2021 yılında 96 yetiştiriciye 2 milyon 911 bin 320 TL olmak üzere toplamda 24 milyon 886 bin 170 TL destek ödemesi yapılmıştır. Proje; Bafra İlçemizden 58, Çarşamba İlçemizden 9, Ondokuzmayıs İlçemizden 12, Ladik İlçemizden 3 ve Vezirköprü İlçemizden 14 olmak üzere toplam 96 yetiştirici ile devam etmektedir" diye konuştu.

Manda sayısı yaklaşık 10 bin arttı

Müdür Sağlam projenin uygulandığı yıllarda manda sayısının arttığını da dikkati çekti. Sağlam, "2011 yılında başlayan Manda Islah Projesi ile yerli manda varlığımızın ve yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması, hızla azalışının önlenmesi ve bu üretim kolundan elde edilen verim ve gelirin artırılması, saf yetiştirme ve seleksiyon yöntemi kullanılarak ıslah çalışmalarının yürütülmesi, gelecekte birliklere ve çiftçilere kendi ıslah sistemlerini kurmaları konusunda uygulamalı eğitimlerin yapılması amaçlanmaktadır. 2011 yılında Samsun ilinde mevcut manda sayısı 13 bin 152 baş iken, 2021 yılında 22 bin 954 baş olmuştur. 2012 yılında 620 kilogram civarında olan süt verimi, 1130 kilograma yaklaşmıştır. Malakların 2012 yılında doğum, 6. ay ve 12. ay ağırlıkları sırasıyla 29,5 kilogram, 90.7 kg ve 158.1 kg civarında iken; 2021 yılında aynı dönemlerdeki ağırlıklar sırasıyla 31.8 kilogram, 111.3 kilogram ve 180.5 kilogram civarına ulaşmıştır. Bunların dışında, yetiştiriciler manda yetiştiriciliği ve kayıt tutma konusunda daha fazla bilinçlenmiştir" şeklinde konuştu.

Sağlam yine proje kapsamında 2021 yılı için; anaç hayvan başına (boğa ve yıl içerisinde doğuran anaç mandaya) 960 TL, anaç hayvan başına (Yıl içerisinde doğurmayan anaç mandaya) 600 TL, damızlığa ayrılan manda (düve/ tosun) hayvan başına ise 225 TL destek verildiğini belirtti.

Proje için düzenlenen imza törenine Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ve projeden sorumlu şube müdürlüğü personeli de eşlik etti. - SAMSUN