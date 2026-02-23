100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletmeye nefes aldıracak - Son Dakika
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletmeye nefes aldıracak

23.02.2026 15:44
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine nefes aldıracak 100 milyar liralık finansman programını duyurdu. KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar 50 milyon liraya kadar, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 ay vadeli krediye erişebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayi firmaları için 100 milyar liralık yeni finansman programını duyurdu. "İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" kapsamında KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek.

YÜZDE 33'E KADAR DÜŞEN MALİYET

KOSGEB Konferans Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Kacır, program kapsamında finansman maliyetinin yüzde 33'e kadar düşeceğini, emek yoğun sektörler dışındaki imalat KOBİ'lerinde ise maliyetin 10 puanının KOSGEB tarafından karşılanacağını ve yıllık maliyetin yüzde 23'e kadar gerileyebileceğini açıkladı. İşletmeler mart ayı başından itibaren programa başvurabilecek.

İSTİHDAMI KORUMA ŞARTI

Programda istihdamın korunması temel kriter olacak. 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeyini koruma taahhüdü veren firmalar destekten yararlanabilecek. Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına verilen destek 3 bin 500 liraya çıkarılırken, programa büyük ölçekli firmalar da dahil edildi. Hedef 1 milyon 100 bin istihdamın korunması.

"TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞIYOR"

Kacır, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını belirtti. Pandemi sonrası dönemde sanayi üretiminin Almanya, Fransa ve İtalya'da gerilerken Türkiye'de yüzde 31,5 arttığını vurgulayan Kacır, "Ülkemiz dünyanın geri kalanından pozitif ayrışıyor" dedi.

YATIRIM VE TEŞVİK VURGUSU

2025'te 7 bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini, 1,5 trilyon liralık yatırımın ve 157 bin istihdamın önünün açıldığını aktaran Kacır, yeni teşvik sistemiyle teknoloji ve bölgesel kalkınma odaklı projelere verilen desteğin artırıldığını söyledi. 6. bölge illerinde SGK prim desteğinin 14 yıla kadar uzatıldığını da hatırlattı.

Kacır, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırımın, üretimin ve ihracatın sürekliliğini destekleyecek bütüncül uygulamaların süreceğini belirterek, sanayicinin uygun koşullarda finansmana erişimini sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

