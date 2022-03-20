11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ediyor - Son Dakika
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11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ediyor

20.03.2022 00:58
11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ediyor

Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçedeki 6 bin dekar alanda mera ıslah çalışması başlattı.

Kırsal kalkınmaya büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçedeki 6 bin dekar alanda mera ıslah çalışması başlattı. Toplamda 11 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın yararlanacağı proje ile mera veriminin arttırılması ve besici yem giderlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Denizli'de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınma destekleri ile örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçedeki yaklaşık 6 bin dekar mera alanında ıslah çalışması başlattı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yaptığı Tavas Kızılca ve Solmaz Mahallesi, Bozkurt İnceler Mahallesi, Çardak Gölcük Mahallesi ve Çivril İshaklı Mahallesi Mera Islah Projesi ile 35 bin kilogram gübre ile mera alanları ıslah edilecek. Denizlili üreticilerin hayvanlarını yetiştirmede en temel ihtiyaçları olan kaliteli kaba yemin en ucuz şekilde teminini sağlanması hedeflenen projeden 794 hayvancılık işletmesine ait 8 bin 738 küçükbaş ile 2 bin 221 büyükbaş olmak üzere toplamda 11 bin dolayında hayvan yararlanacak.

İlk çalışma Çivril'den başladı

Bitki vejetasyonu, toprak ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini sağlayarak sürdürülebilir mera kavramının geliştirilmesi amaçlanan proje ile mera verimi artırılarak besici yem giderleri en aza indirgenecek. Islah projesi ilk olarak Çivril ilçesinin İshaklı Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 2 bin dekarlık mera alanında başladı. İshaklı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğmuş burada yaptığı açıklamada ıslah çalışmasının hayvan üreticileri için çok önemli olduğunu söyledi. Bu yıl gübre fiyatlarının pahalı olduğuna dikkati çeken Muhtar Aydoğmuş, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a mahallemize bu katkısından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da daha çok gübre ve ekipman desteği olacaktır" dedi.

Büyükşehir her zaman üreticinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin sanayi ve turizmin yanında bir tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra bugüne kadar kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi için de birçok proje hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya da devam edeceğiz. Çünkü kırsalla uğraşan vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız bu destekler yine Denizli'mize kazanç olarak dönecek. Emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, projemizin güzellikler getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 11 bin hayvanın yaralanacağı projede meralar ıslah ediyor - Son Dakika


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