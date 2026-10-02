Tüp fiyatı üç günde 1.550 liradan 1.680 liraya çıktı

Tüp fiyatı üç günde 1.550 liradan 1.680 liraya çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖTV artışının ardından LPG'ye yapılan yeni zam mutfaklara da yansıdı. 30 Eylül'de 1.550 TL olan 12 kilogramlık tüp bugün 1.680 TL'den satılıyor; piknik tüpünün fiyatı 375 TL oldu. Sektör kaynaklarına göre 12 kiloluk tüp yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL seviyesine ulaşabilir.
LPG'ye gelen üst üste zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlandı. 30 Eylül günü 1.550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 1 Ekim'de 1.580 TL'ye, bugün ise 1.680 TL'ye yükseldi.
PİKNİK TÜPÜ DE 375 LİRAYA ÇIKTI
Piknik tüpün fiyatı da 1 Ekim'de 350 TL'ye, bugün ise 375 TL'ye çıktı.
ÖTV ZAMMININ ARDINDAN İKİNCİ ARTIŞ
1 Ekim'de benzin ve motorinin yanı sıra LPG'ye de ÖTV zammı geldi. ÖTV artışı benzine 4 TL 15 kuruş, motorine 3 TL 60 kuruş ve LPG'ye 1 TL 45 kuruş zam olarak yansıdı.
Bu zam mutfaklarda kullanılan tüpleri de doğrudan etkiledi. LPG'ye, ÖTV zammının ardından bugünden geçerli yeni bir zam daha yapıldı. LPG (otogaz) fiyatları 4 TL 63 kuruş arttı. Mutfak tüplerine de ikinci bir zam geldi.
YENİ YILDA 2 BİN LİRA BEKLENTİSİ
Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, tüp fiyatlarının hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, "12 kilogramlık tüpün fiyatı, yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebilir" dedi.
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