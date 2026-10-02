Tüp fiyatı üç günde 1.550 liradan 1.680 liraya çıktı - Son Dakika
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Tüp fiyatı üç günde 1.550 liradan 1.680 liraya çıktı

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Tüp fiyatı üç günde 1.550 liradan 1.680 liraya çıktı
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ÖTV artışının ardından LPG'ye yapılan yeni zam mutfaklara da yansıdı. 30 Eylül'de 1.550 TL olan 12 kilogramlık tüp bugün 1.680 TL'den satılıyor; piknik tüpünün fiyatı 375 TL oldu. Sektör kaynaklarına göre 12 kiloluk tüp yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL seviyesine ulaşabilir.

Haber: Olcay AYDİLEK(ANKARA) - 

LPG'ye gelen üst üste zamların ardından 12 kilogramlık mutfak tüpü üç günde 130 TL zamlandı. 30 Eylül günü 1.550 TL olan 12 kilogramlık tüpün fiyatı, 1 Ekim'de 1.580 TL'ye, bugün ise 1.680 TL'ye yükseldi.

PİKNİK TÜPÜ DE 375 LİRAYA ÇIKTI

Piknik tüpün fiyatı da 1 Ekim'de 350 TL'ye, bugün ise 375 TL'ye çıktı.

ÖTV ZAMMININ ARDINDAN İKİNCİ ARTIŞ

1 Ekim'de benzin ve motorinin yanı sıra LPG'ye de ÖTV zammı geldi. ÖTV artışı benzine 4 TL 15 kuruş, motorine 3 TL 60 kuruş ve LPG'ye 1 TL 45 kuruş zam olarak yansıdı.

Bu zam mutfaklarda kullanılan tüpleri de doğrudan etkiledi. LPG'ye, ÖTV zammının ardından bugünden geçerli yeni bir zam daha yapıldı. LPG (otogaz) fiyatları 4 TL 63 kuruş arttı. Mutfak tüplerine de ikinci bir zam geldi.

YENİ YILDA 2 BİN LİRA BEKLENTİSİ

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, tüp fiyatlarının hızlı bir yükseliş gösterdiğini belirterek, "12 kilogramlık tüpün fiyatı, yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebilir" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Tüp fiyatı üç günde 1.550 liradan 1.680 liraya çıktı - Son Dakika
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