13. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı başladı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odası'nın desteğiyle hazırlanan 13'üncü GAPTARIM Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada ustalık döneminde ilçelere verilen mikro desteklerde verimin daha fazla arttığını söyledi.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 26 Şubat'a kadar devam edecek fuarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. Ziyaretçilere fide ve fidan dağıtımının yapılacağı stantta, Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Gıda Daire Başkanlığı personelleri tarafından uygulamaya konulan ve konulacak projeler hakkında bilgi veriliyor.

Açılış programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, STK temsilcileri ve üreticiler katıldı.

"Bütün belediye başkanlarımızla birlikte tarıma güç kazandırmış olduk"

Başkan Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, beşeri sermayenin gereklilikleri neyi işaret ediyorsa onu yapmak zorunda olduklarını belirterek, "Göreve başladığımız andan itibaren ziraat oda başkanlarımız, bizim en yakın çalışma arkadaşlarımız oldu. Keza tarım il müdürlüğümüz de öyle. Görevimizin en başında makro destek anlayışını yürüttük. Birçok alanda desteklerimiz oldu. Bununla birlikte ustalık dönemimde bu anlayışta daha yenilikçi bir sürece girerek mikro anlayışımızın adımlarını attık. İlçe bazlı çalışma haritası çıkarttık. Nizip'te fıstığı ve zeytini desteklerken İslahiye'de biberi ve üzümü destekledik. Karkamış'taki özel fıstığın ne kadar önemli olduğunu Nurdağı'nda yapılan moringanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Bu bakış açısını 9 ilçemizde de mikro şekilde yürüttük. Bu yeni mikro çalışmada bütün belediye başkanlarımızla birlikte tarıma güç kazandırmış olduk. Bunun yanı sıra çok hızlı bir şekilde arazi yollarını da yaptık" dedi.

"Tarım sanayisi de gelişmiş Gaziantep ülkemizin tarımsal gücünü perçinliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün ise Gaziantep'te sadece tarımın değil tarıma dayalı sanayinin de geliştiğini ifade ederek, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti. Tarımın ilk tohumlarının atıldığı bu coğrafyada böyle bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstün, "İnsanlığın tarımla tanıştığı bu topraklar tarih boyunca bereketini sürdürmüştür. ve medeniyetinin gelişmişliğini daha güçlü yerlere taşımıştır. Tarihin bereketini tescillediği Gaziantep, yüzölçümünün yarıdan fazlası tarıma dayalıdır. Kentte kayıtlı 36 bin kayıtlı çiftçimiz bulunuyor ve yaklaşık 670 bin dekarlık arazide sulu tarım yapılmaktadır. Tarım alanlarında Antep Fıstığı başta olmak üzere zeytin, üzüm, nohut, mercimek, kırmızı biber, sarımsak ve nane öne çıkan ürünler arasında bulunmaktadır. Tarım sanayisi de gelişmiş Gaziantep ülkemizin tarımsal gücünü perçinliyor. Gaziantep diğer şehirlerimize bu yönüyle örnek olan en önemli şehirlerimizdendir. Dolayısıyla Gaziantep ilimizle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep bölgenin çekim merkezi oluyor"

Vali Davut Gül de fuarların yapılmasının önemini vurgulayarak, "Bana göre fuarların başlatılmasından ziyade sürdürülebilir olması daha önemli. Buranın açılmasında oda başkanlarının, sanayi odası başkanları, meclis başkanları, buna destek veren sektör, yerelde destek veren büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve özetle Gaziantep bu başarıdan aslında bir pay sahibi. Kendimizle yarışıyoruz. Bu anlamda da Gaziantep bölgenin bir çekim merkezi oluyor. Gaziantep'in büyük sulama işleri var. Her biri kendi içerisinde çok önemli ve bunların tamamını topladığımızda yaklaşık olarak 1 milyon dekarın üzerinde araziye denk geliyor" diye konuştu.

Milletvekili Nejat Koçer de Gaziantep için tarımın yükselen değer olduğunu, Vali Gül ile beraber çok daha dinamik bir sürece ulaştığını söyledi. - GAZİANTEP