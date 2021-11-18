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13'üncü Rekabet Kongresi'ne geri sayım başladı - Son Dakika

13'üncü Rekabet Kongresi'ne geri sayım başladı

18.11.2021 10:26
13'üncü Rekabet Kongresi'ne geri sayım başladı

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Rekabet Kongresi, 'Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Işığında Pandemi Sonrası Sektörler' ana temasıyla 23 Kasım tarihinde çevrim içi ortamda yapılacak.

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek Rekabet Kongresi, 'Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Işığında Pandemi Sonrası Sektörler' ana temasıyla 23 Kasım tarihinde çevrim içi ortamda yapılacak.

İstanbul - İş dünyası, kamu, akademi ve STK'ların daha rekabetçi olmaları hedefiyle SEDEFED tarafından bu yıl 13'üncü kez gerçekleştirilecek Rekabet Kongresi, 23 Kasım 2021 Salı günü çevrim içi ortamda yapılacak. Kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile alanında uzman isimlerin katılımıyla üç panelin düzenleneceği etkinliğin bu yılki teması ise 'Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Işığında Pandemi Sonrası Sektörler' olacak.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'in açılış konuşmalarıyla başlayacak 13'üncü Rekabet Kongresi'nin özel konuğu KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır da 'COVID'le Değişen Ekonomi ve Toplum' başlıklı bir konuşma yapacak.

İlk panelde 'Sektörler için Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi' masaya yatırılacak

Açılış konuşmalarının ardından, 'Sektörler için Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi' başlıklı panele geçilecek. Friedrich Naumann Vakfı Başkanı Prof. Karl-Heinz Paqué, 'Pandemi Sonrası Dönemde Avrupa'da Sektörel Desteklerle Ekonomik İyileşme'; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, 'Avrupa'nın ve Türkiye'nin Büyüme Göstergeleri ve Değişen Ekonomiler'; DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, 'Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik' ve SMEunited Sürdürülebilir Kalkınma Direktörü Guido Lena, 'Yeşil Dönüşüm Işığında Avrupa KOBİ'lerinin Geleceği' temalı konuşmalarıyla panele katılım gösterecek.

İkinci panelde 'İş Dünyasında Kriz Yönetimi ve Liderlik' konuşulacak

Yenibirlider Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tal Garih, 'Değişen ve Gelişen Liderlik Modelleri'; Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, 'Küresel Değişim Işığında AB ve Türkiye İlişkileri 5.0' ve Kaltura Başkanı ve Kurucusu Dr. Michal Tsur, 'Pandemi Sonrası Dünyada Sürdürülebilir Girişimcilik Ekosistemi' başlıklı konuşmalarıyla 'İş Dünyasında Kriz Yönetimi ve Liderlik' panelinde konuyu farklı yönleri ile ele alacak.

Son panelin teması 'Şirketlerde Faaliyet ve Yatırımların Finansmanı'

İkinci panelin ardından, 'Şirketlerde Faaliyet ve Yatırımların Finansmanı' başlıklı son panele geçilecek. TEİD Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Sebilcioğlu, 'Sürdürülebilir Ticaret için İşletmelerin Yakın Gelecekte Sahip Olması Gereken Etik Standartlar'; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztop, 'Pandemi Sonrası KOBİ'lerin Finansmana Erişimi'; Türkiye- Avrupa Birliği Derneği Başkanı Av. Zeynephan Gemicioğlu, 'Yaklaşan Sınırda Karbon Düzenlemesi Işığında Firmaların Konumlandırılması' ve TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Nazlı Karamollaoğlu, 'Yeşil Mutabakatın KOBİ'lerin Rekabetçiliğine Etkileri' başlıklı konuşmalarıyla yatırım finansmanı ve rekabetçilik konularını tartışacak.

Etkinlik, panellerin ardından SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'in kapanış konuşması ile sona erecek. - İSTANBUL

13'üncü Rekabet Kongresi'ne geri sayım başladı

geri dönüşüm, Pandemi, Ekonomi, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 13'üncü Rekabet Kongresi'ne geri sayım başladı - Son Dakika Ekonomi


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