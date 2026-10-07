14 ekonominin yetkilileri kapasite fazlası için sektörel platform kurmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 ekonominin yetkilileri kapasite fazlası için sektörel platform kurmayı planlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda 14 ekonominin üst düzey yetkilileri, ABD ile birlikte yapısal kapasite ve üretim fazlasına karşı bildiri imzaladı. Bildiri kapsamında otomobil, batarya ve yarı iletken gibi sektörlerde yeni sektörel platformlar kurulması planlanıyor.

NEW G20 üyesi 13 ülke, Avrupa Birliği (AB) ve Polonya'nın ticaretten sorumlu yetkilileri, küresel ekonomide önemli bir sorun haline gelen yapısal kapasite ve üretim fazlasına karşı adım atma çağrısında bulundu.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinde düzenlenen G20 Ticaret Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirilen verimli görüşmelerin üzerine, 14 ekonominin üst düzey yetkililerinin ABD ile birlikte "Yapısal Kapasite ve Üretim Fazlalığının Ele Alınması" başlıklı bildiriyi imzaladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bildirinin endişe kaynağı olan çeşitli kilit sektörlerdeki yapısal kapasite ve üretim fazlasını incelemek ve bunlara karşı etkili adımlar atmak üzere, yeni ve sektöre özel platformlarda birlikte çalışma konusundaki ortak kararlılığı ortaya koyduğu vurgulandı.

Bildirinin ayrıca tüm ülkelere, piyasaları bozan ve yapısal kapasite ve üretim fazlasını kalıcı hale getiren piyasa dışı politika ve uygulamaların kullanımına son verecek adımlar atma çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, Arjantin, Avustralya, Kanada, AB, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Polonya, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD'nin ticaretten sorumlu yetkililerinin bildiriye imza attığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, şunları kaydetti:

"ABD'nin G20 dönem başkanlığı süresince pek çok ekonomi, küresel talebi sürekli olarak aşan ve yabancı hükümetlerin piyasa dışı politika ve uygulamalarıyla sürdürülen yapısal aşırı kapasite ve üretim örneklerini gündeme getirdi. Müdahale edilmediği takdirde bu sorunlar, yerel endüstrilere zarar vermeye, yerel üretimi sekteye uğratmaya ve işçiler ile ailelerinin yaşam standartlarını yükseltme kapasitemizi engellemeye devam edecektir."

Greer, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yerel endüstrileri, işçileri ve ekonomiyi, yaygınlaşan bu politika ve uygulamaların yol açtığı piyasa bozulmalarına karşı korumak amacıyla ticaret ortaklarıyla temaslarını sürdüreceğine dikkati çekti.

Sektörel platformlar kurulacak

USTR'nin paylaştığı bildiriye göre, söz konusu G20 üyeleri, görüşmeler sırasında özellikle otomobil ve elektrikli araçlar, bataryalar, kimyasallar, temel yarı iletkenler ve güneş panelleri sektörlerinde mevcut veya gelecekte oluşabilecek yapısal kapasite ve üretim fazlasına ilişkin endişelerini dile getirdi.

G20 üyeleri, piyasalarda bozulmaya yol açan ve kapasite fazlasına katkıda bulunan piyasa dışı politika ve uygulamaların sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Bu kapsamda, kritik sektörlerde ortak adımlar atmak için yeni sektörel platformların kurulması planlanıyor. Aralık 2026'dan önce teknik düzeyde toplanarak görev tanımlarının belirlenmesi, gizli olmayan veri ve bilgi paylaşımının yapılması ve piyasa odaklı rekabeti yeniden tesis edecek tamamlayıcı önlemlerin geliştirilmesi taahhüt ediliyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriG20 Liderler ZirvesiEkonomiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 22:42:27. #7.12#
SON DAKİKA: 14 ekonominin yetkilileri kapasite fazlası için sektörel platform kurmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei