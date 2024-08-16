Ekonomi

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 33 TL'ye çıkarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos Cuma günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için tek geçiş ücreti 24 TL'den 33 TL'ye çıkarılırken, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 399 TL'den 555 TL'ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 49 TL'den 70 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 419 TL'den 585 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul- Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 187 lira, İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 1370 lira olarak belirlendi. - İSTANBUL