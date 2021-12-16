Dün akşam saatlerinde FED faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurları ve altın gram fiyatı için gözler faiz kararına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği piyasalardaki hareketlilik, "Bugün altın yükselecek mi, düşecek mi" sorusuyla altın fiyatları araştırmalarını güçlendirdi. FED yine beklentiler dahilinde bir karar alırken TCMB Aralık ayı faiz kararı bekleniyor.
Gram altın alış: 848,5
Gram altın satış: 848,7
Çeyrek altın alış: 1.357,7
Çeyrek altın satış: 1.391,7
Yarım altın alış: 2.715,4
Yarım altın satış: 2.783,3
Tam altın alış: 5.430,9
Tam altın satış: 5.549,7
Son Dakika › Ekonomi › 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika Ekonomi