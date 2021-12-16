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16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika

16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

16.12.2021 08:04
16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Yılın son haftalarında altın fiyatları yeniden yükselişe geçerken, bugün düzenlenecek olan TCMB faiz toplantısından önce vatandaşlar "bugün altın yükselecek mi, düşecek mi" diye araştırma yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ile birlikte piyasalardaki son durum takip ediliyor.

Dün akşam saatlerinde FED faiz kararının açıklanmasının ardından döviz kurları ve altın gram fiyatı için gözler faiz kararına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği piyasalardaki hareketlilik, "Bugün altın yükselecek mi, düşecek mi" sorusuyla altın fiyatları araştırmalarını güçlendirdi. FED yine beklentiler dahilinde bir karar alırken TCMB Aralık ayı faiz kararı bekleniyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Gram altın alış: 848,5

Gram altın satış: 848,7

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alış: 1.357,7

Çeyrek altın satış: 1.391,7

YARIM ALTIN NE KADAR?

16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Yarım altın alış: 2.715,4

Yarım altın satış: 2.783,3

TAM ALTIN NE KADAR?

16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

Tam altın alış: 5.430,9

Tam altın satış: 5.549,7

16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

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Son Dakika Ekonomi 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 16 Aralık Perşembe gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar? - Son Dakika
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