18 binden fazla seçmenin oy kullandığı MTSO seçimlerinde gözler 9 Ekim\'e çevrildi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) organ seçimlerinin ilk aşaması yoğun katılım ve huzur ortamında tamamlanırken, gözler 9 Ekim'de gerçekleştirilecek Yönetim Kurulu ve Meclis Divanı seçimlerine çevrildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Bucuge, geride kalan seçim sürecinin Mersin iş dünyasının demokratik olgunluğunu ortaya koyduğunu söyledi.

MTSO'nun organ seçimleri geçtiğimiz hafta sonu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Akdeniz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen seçimlerde, 18 binden fazla seçmen 73 sandıkta oy kullandı. Seçimler sonucunda 41 meslek grubunda görev yapacak 281 meslek komitesi asil ve yedek üyesi ile 120 meclis asil ve yedek üyesi belirlendi.

Seçimlerin ilk aşamasına ilişkin sonuçların 7 Ekim'de kesinleşmesinin ardından, 9 Ekim'de MTSO Yönetim Kurulu, Meclis Divanı, TOBB Delegeleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gerçekleştirilecek.

"Mersin iş dünyası demokrasi kültürünü güçlü şekilde ortaya koydu"

Seçim sürecini değerlendiren MTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Bucuge, son yılların en sorunsuz ve hoşgörü ortamında gerçekleştirilen seçimlerinden birinin geride bırakıldığını söyledi. Farklı görüş ve tercihlerin bir arada bulunduğu önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirten Bucuge, ortaya konulan sağduyu ve karşılıklı saygının Mersin iş dünyasının güçlü demokrasi kültürünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yoğun katılımın MTSO üyelerinin odaya ve kent ekonomisine sahip çıktığının önemli bir göstergesi olduğunu kaydeden Bucuge, "Yoğun katılıma rağmen seçimlerin herhangi bir sorun yaşanmadan şölen havasında tamamlanması hepimiz adına gurur verici. Bu tablo, Mersin iş dünyasının oda çalışmalarına duyduğu güvenin ve ilgisinin de önemli bir göstergesidir" dedi.

Aktaş'a teşekkür

Seçim sürecinde alınan güvenlik tedbirlerine de değinen Bucuge, Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın seçim sürecine yakın ilgi gösterdiğini belirterek, huzur ortamının sağlanmasına katkı sunan kurumlara teşekkür etti. Bucuge, "Başta Sayın Valimiz Atilla Toros ve Mersin İl Emniyet Müdürümüz Fahri Aktaş olmak üzere seçimlerimizin huzur ve güven içerisinde tamamlanmasında emeği bulunan emniyet mensuplarımıza ve kurumlarımıza, sağduyulu davranan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MTSO, Mersin iş dünyasının ortak çatısıdır"

9 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerin de aynı sağduyu ortamında tamamlanmasını dileyen Bucuge, MTSO'nun Mersin iş dünyasının ortak çatısı olduğunu vurguladı. Bucuge, "Bundan sonraki süreçte de farklı görüşlerimizi ve fikirlerimizi odamızın ortak hedefleri doğrultusunda buluşturarak kent ekonomisinin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.