2,1 Milyar TL SED Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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2,1 Milyar TL SED Ödemesi Yapıldı

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Bakan Göktaş, çocukların desteklenmesi için ağustos ayına 2,1 milyar lira SED ödemesi yapıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ağustos ayına ilişkin toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için 'Sosyal ve Ekonomik Destek'te bulunduklarını bildirdi.

Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte ortalama 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla ağustos ayına ilişkin toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık."

Kaynak: İHA

Ağustos, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2,1 Milyar TL SED Ödemesi Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2,1 Milyar TL SED Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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